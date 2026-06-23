Atención: alerta amarilla por vientos y nevadas en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional y la AIC emitieron advertencias para lo que parece ser un miércoles complicado en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este miércoles anticipando que un fuerte temporal de viento y nieve volverá a sacudir a la provincia de Neuquén.

El fenómeno, que afectará a la gran mayoría del territorio neuquino, promete generar severas complicaciones en el tránsito, el estado de las rutas y la actividad cotidiana de numerosas localidades.

El avance de este sistema frontal traerá ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en la meseta y el norte, mientras que en la cordillera el principal problema estará centrado en las copiosas nevadas.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó que el área metropolitana y la capital provincial no estarán exentas de las condiciones extremas, sufriendo un incremento del viento antes de un marcado descenso de la temperatura.

viento} Se esperan fuertes vientos y tormentas para este lunes.

Cuáles serán las zonas afectadas por la alerta

De acuerdo a lo informado por el SMN, las condiciones climáticas comenzarán a deteriorarse de forma marcada durante la jornada del miércoles. Los sectores bajo alerta comprenden a ciudades y parajes como Andacollo, Buta Ranquil, Chos Malal, El Huecú, Loncopué, Las Lajas, Zapala, Aluminé, Las Coloradas, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, el oeste de Añelo y Piedra del Águila.

De acuerdo con el reporte oficial, el viento será el gran protagonista de la jornada. En toda la franja cordillerana del norte y centro —que incluye la cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín— se esperan vientos del sector oeste con velocidades estimadas entre los 35 y 55 km/h, con ráfagas que treparán hasta los 90 km/h.

ALERTA AMARILLA EN NEUQUEN

La misma situación se replicará en el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, el oeste de Añelo y Pehuenches, y el sur de Chos Malal y Minas. En tanto, para la zona de Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las áreas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar, el viento soplará del sector norte con velocidades de entre 40 y 60 km/h, pero manteniendo el potencial de ráfagas destructivas de hasta 90 km/h.

Alerta por nevadas en la región de los Lagos

Hacia el sur de la provincia, el panorama suma complicaciones por la nieve. En la zona de los Lagos rige una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad. Se anticipa que el manto blanco dejará valores acumulados de entre 5 y 10 centímetros en los sectores de meseta, mientras que en la alta cordillera la nieve acumulada se ubicará entre los 10 y los 30 centímetros.

Asimismo, los especialistas advirtieron que el fenómeno vendrá acompañado de inestabilidad, por lo que no se descartan lluvias aisladas en las áreas de menor altura de la meseta, lo que podría generar la presencia de barro y hielo sobre la calzada.

EL TIEMPO EN NQN

Qué pasará en Neuquén capital

En Neuquén capital, el pronóstico del tiempo de la AIC detalla que el miércoles transcurrirá con un cielo mayormente despejado durante el día. Se prevé una temperatura máxima de 14°C bajo la influencia de vientos sostenidos de 39 km/h provenientes del sudoeste, con ráfagas que azotarán la ciudad alcanzando los 64 km/h.

Lo peor llegará hacia la noche. Si bien el viento calmará su intensidad (sostenido de 28 km/h y ráfagas de 35 km/h), el cielo completamente limpio dará lugar a un fuerte descenso térmico. El termómetro se desplomará hasta registrar una temperatura mínima de -4°C, lo que generará condiciones propicias para heladas generalizadas y un frío polar que se hará sentir con fuerza en las primeras horas del jueves.