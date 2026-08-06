Murió Raúl "Topo" Monti: se fue un hombre de fuerte presencia en la historia de Las Lajas

El histórico dirigente del MPN y ex intendente de Las Lajas falleció hoy a los 71 años en Neuquén Capital. "Con el amor que siempre tuvo por su Pueblo", lo despidió su hijo Darío.

Las Lajas está de duelo . Raúl Humberto "Topo" Monti falleció este jueves 6 de agosto a las 11 en Neuquén Capital , a los 71 años, tras una larga lucha producto de un ACV que sufrió en 2013. La noticia fue confirmada a LM Neuquén por su hijo Darío Monti.

Histórico dirigente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Monti fue intendente de Las Lajas en tres períodos: 1991-1995, 1995-1999 y 2011-2013. También se desempeñó como diputado provincial y secretario de Municipalidades durante el gobierno de Jorge Sobisch.

Aquel 21 de septiembre de 2013 un ACV isquémico en su despacho municipal marcó el final de su carrera política. Fue derivado a Zapala y luego en vuelo sanitario a Neuquén. Desde entonces se mantuvo alejado de la gestión, pero siempre presente en la vida institucional de Las Lajas.

A partir de su licencia comenzó a crecer la figura de María Espinosa, quien lo reemplazó interinamente y luego fue electa intendenta en 2015, con mandato hasta 2023 tras su reelección en 2019.

"El amor que siempre tuvo por su Pueblo"

El recuerdo más íntimo lo dejó su hijo Darío, quien pidió destacar la figura del padre y su vínculo con Las Lajas: "El recuerdo que me gustaría dejar estampado, es el amor que siempre tuvo por su Pueblo, su gente, y la fortaleza con la que se mantuvo todos estos años".

Raúl "Topo" Monti dejó cuatro hijos: Carmelo, Adriana, Abril y Darío, y tres nietas.

Un tipo bueno, sencillo, amable"

El cariño se hizo sentir en redes. Yamila Martinez, cercana al ex mandatario, lo despidió:

"Hoy se fue de viaje nuestro compañero Raül “Topo” Monti un tipo bueno, sencillo, amable, cariñoso. Agradezco haberte conocido, fuiste un buen compañero, siempre tenías palabras de aliento. Gracias por recibirnos siempre con tanta cordialidad en tu amada Las Lajas. Buen viaje querido “Topo”. Hasta siempre."

Ese era el "Topo": de puertas abiertas y palabra de aliento.

Rodolfo Garavaglia

El legado de obras

Durante sus gestiones impulsó obras que cambiaron la cara de Las Lajas. En el interinato de Marcelo Zein García se inició la terminal de ómnibus, 25 viviendas, redes de agua y un nuevo jardín de infantes.

"Se fue un hombre de fuerte presencia en la historia institucional de Las Lajas y también impulsor de muchas obras que generaron progreso en esta localidad precordillerana del centro neuquino", indicaron desde su entorno cercano

Velatorio

Sus restos son velados en Sala A de Sepelios Calf, en Calle Bahía Blanca de Neuquén Capital, a partir de las 18 horas.

Las Lajas pierde a uno de sus referentes. El "Topo" se fue, pero dejó una huella de más de 30 años en la política neuquina. -