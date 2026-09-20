Presupuesto de las universidades: entre la desdicha financiera y el fatalismo funcional

Las casas de estudio advirtieron que no estarían en condiciones de abrir sus puertas el año que viene. Javier Milei las tiene entre sus adversarios favoritos con los recortes. Neuquén, en la agenda de las gestiones de los rectores.

Rectores de universidades nacionales con diputados y senadores en el Congreso, donde presentaron sus propio presupuesto sectorial para 2027.

¿Qué tan factible es la advertencia de que las universidades nacionales no abran sus puertas el año que viene ? No es una especulación periodística, sino una advertencia que lanzó hace unas horas Franco Bartolacci , presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , colectivo que nuclea a los rectores de las casas de estudio públicas.

Bartolacci describió con realismo la situación que atraviesan las universidades, tal vez el sector que más confrontó su supervivencia con el ajuste del gobierno nacional. Para el Presupuesto 2027 , que fue presentado días atrás en el Congreso, el CIN acordó solicitar 11 billones de pesos, un monto que contempla la recomposición necesaria para la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, pero que es un 33% más de lo que prevé el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo y que las autoridades universitarias objetaron por insuficiente.

“Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene, ni más ni menos que eso”, espetó Bartolacci.

Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la semana pasada en el Congreso.

¿En qué consiste la estrategia de supervivencia organizada por los rectores? Como primera medida, presentaron en una audiencia pública en el Congreso su proyecto de presupuesto universitario 2027 ante diputados y senadores nacionales de diversos espacios. También, solicitaron que se le permita al CIN integrar los debates de las comisiones que traten el presupuesto nacional antes de su ingreso al recinto.

En esa misma línea, anticiparon que desde esta semana entrante harán lo mismo en cada provincia, convocando a legisladores nacionales y solicitando audiencia con los gobernadores, por lo cual se descuenta que los representantes de Neuquén figurarán en la agenda de las universidades.

En el caso de Neuquén, las actuales autoridades vienen sosteniendo un decido apoyo a la Universidad Nacional del Comahue. Se verá, en cambio, cuál es la actitud que asumirá la legisladora oficialista Nadia Márquez, ya resuelta a buscar ser la próxima gobernadora (y quizá la candidatura a Vicepresidenta de la Nación) y que viene de promover en el Senado una enfática promoción institucional del Estado a la educación privada de confesión evangélica, de la que forma parte como pastora.

Las universidades y el universo de discapacitados son los dos sectores favoritos de la motosierra libertaria. Este último logró meter una brecha en el gobierno, que se vio obligado a recalcular la poda presupuestaria a la Discapacidad en emergencia. Se verá, en el caso de las universidades, hasta dónde tirará de la soga La Libertad Avanza, en un año que tendrá que salir a buscar votos para la reelección de Javier Milei también en el electorado universitario.

Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional pic.twitter.com/al0wz7aLR5 — CIN (@CINoficial) September 17, 2026

El 15 de octubre volverá a realizarse una nueva marcha federal universitaria contra el ajuste para el sector y también en contra de la poda de a ciencia y técnica, cuyas partidas van en la misma sintonía de achique. ¿Cuántas más harán falta para que no se cumpla el fatalista vaticinio del presidente del CIN?