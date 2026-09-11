Discapacidad: el patrón para gambetear normas y una incomodidad que trae León XIV

Forzado por la oposición, el Gobierno deberá sentarse a considerar la extensión de una ley a la que reniega. El modelo aplicado con las universidades, que se repite y el panorama neuquino.

Marcha de organizaciones que agrupan a discapacitados, en Buenos Aires, reclamando la continuidad de la emergencia.

La semana que viene la Cámara de Diputados tendrá que emitir un dictamen para que se prorrogue la emergencia en discapacidad, según se acordó esta semana. Se trata de un sector de la sociedad de alta vulnerabilidad que el Gobierno se niega sistemáticamente a darle las respuestas que marca la ley, pero que la oposición en el Congreso pareció torcerle el brazo.

Según se argumentó en la sesión del miércoles 9 de septiembre, el gobierno nacional detuvo virtualmente las altas a las pensiones no contributivas por discapacidad para protección social y se remarcó que ese es el primer incumplimiento a la ley de emergencia. Según los datos oficiales, desde enero del 2024 se iniciaron 90.791 trámites para dar el alta de la pensión y solamente se resolvieron 10.374.

La última vez que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni , concurrió al Congreso, admitió que, a abril de este año, el Gobierno acumulaba una deuda con los prestadores de casi 70 mil millones de pesos.

El exfuncionario también informó a los legisladores que durante todo 2025 se subejecutaron las partidas presupuestarias para el programa Incluir Salud en un 15%, el equivalente a 135 mil millones de pesos.

Como telón de fondo de la pulseada, se sigue sustanciando -a paso de hombre-, la causa por presunta corrupción en ANDIS en la que el gobierno sigue mal parado.

Situación en Neuquén

En Neuquén, el universo alcanzado por la Ley 27.793 abarca a 30.548 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, lo que representa el 4,3% de la población total provincial.

Además, hay alrededor de 11.500 a 13.000 personas integradas al nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, estimado a partir del 38-40% de cobertura de PNC sobre el padrón local de CUD.

Según datos suministrados por el gobierno neuquino, el 53,2% tiene entre 15 y 64 años, el 22,9% son menores de 15 años y el 23,9% restante corresponde a adultos mayores de 65 años.

El complicado panorama de la discapacidad en la provincia lo completan los aproximadamente 800 profesionales de la salud, centros terapéuticos y transportistas especializados habilitados dentro del Sistema de Prestaciones Básicas que tramitan las compensaciones económicas de emergencia dispuestas por la ley.

Un mismo modelo de operar

El derrotero judicial y político de la Ley de Emergencia en Discapacidad es similar al de la Ley de Financiamiento Universitario. Ambos responden a un mismo patrón desplegado por el Ejecutivo nacional. Las dos normas recorrieron un trayecto idéntico de veto presidencial, insistencia parlamentaria con mayoría calificada, promulgación condicionada y posterior judicialización por suspensión de la ejecución presupuestaria.

El presidente vetó ambas leyes alegando la alteración del equilibrio fiscal. Luego de que el Congreso rechazara los vetos con dos tercios de los votos, el Gobierno promulgó las normas, pero incluyó en sus decretos de promulgación (Decreto 681/2025 para Discapacidad y Decreto 759/2025 para universidades) cláusulas de suspensión de ejecución presupuestaria.

Omar Novoa

Frente a la suspensión del gasto, tanto rectores universitarios como organizaciones de discapacidad interpusieron amparos judiciales. Jueces federales declararon inconstitucionales los artículos suspensivos de los decretos e intimaron al Estado nacional a transferir las partidas.

La estrategia del Gobierno es clara: aplica "resistencia por capas", agota el veto legislativo, neutraliza la ley promulgada mediante decretos de suspensión y, cuando la Justicia ordena cumplir, dilata el desembolso financiero mediante la imposición de auditorías contables y la revisión burocrática de padrones.

Un dato a tener en cuenta. El próximo viaje del papa León XIV al país incluye una visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, programada para el lunes 9 de noviembre de 2026.

En el marco de la doctrina social de la Iglesia, León XIV sostiene que las personas con discapacidad son sujetos de pleno derecho y no meros destinatarios de caridad. Al igual que su antecesor, Francisco, ha condenado la "cultura del descarte" y cualquier concepción utilitarista que mida el valor de la vida humana en función de su productividad o capacidad funcional.

Es evidente que la inclusión del Cottolengo de Claypole —donde residen alrededor de 400 personas con discapacidades severas y profundas— en una agenda acotada de solo tres días responde a una decisión explícita de colocar la vulnerabilidad en uno de los centros de su viaje pastoral, algo que podría resultar de alta incomodidad para Javier Milei.