El estremecedor hallazgo en un colegio primario de San Juan puso en alerta máxima a las autoridades. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad.

"Estoy embarazada, fue mi tío": el desesperado mensaje de una nena en el baño de su escuela

Un mensaje escrito en la pared del baño de la Escuela Carlos María de Alvear , ubicada en el barrio Villa San Damián de Rawson, San Juan , desató una investigación urgente que involucra al sistema judicial y al educativo. La inscripción, acompañada por el dibujo de una cara triste, decía: "Estoy embarazada. Ayuda, solo tengo 10 años. Fue mi tío". El texto se viralizó en redes sociales y puso en alerta inmediata a las autoridades provinciales.

Por la gravedad del contenido, la UFI ANIVI (Unidad Fiscal de Investigación de Abusos Sexuales Infantiles) intervino de oficio, sin necesidad de esperar una denuncia formal. El fiscal Duilio Ejarque ordenó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad para activar los protocolos de protección.

El Ministerio de Educación confirmó que el caso es real y que la investigación continúa abierta, aunque aclaró que por el momento no se puede establecer si el contenido de las inscripciones refleja efectivamente una situación ocurrida.

La primera medida de los investigadores fue reconstruir quién estuvo en el lugar y en qué momento. Para eso, se relevaron las cámaras de seguridad de la escuela y de los alrededores, con el objetivo de identificar a la persona que escribió el mensaje y determinar si se trata de una alumna del establecimiento.

Además, personal policial y de la UFI ANIVI tomó declaraciones al cuerpo directivo y a distintos testigos que aseguraron haber visto el pedido de ayuda. Las inscripciones estaban distribuidas en las paredes de azulejos y otros sectores de los sanitarios.

La menor será escuchada en Cámara Gesell: cómo avanza la investigación

La prioridad de las autoridades es localizar a la menor que podría estar detrás del mensaje y garantizarle asistencia y protección inmediata. La investigación avanza bajo la hipótesis de que podría tratarse de un caso de abuso sexual infantil intrafamiliar, aunque por el momento ningún organismo confirmó que los hechos descriptos en la inscripción hayan ocurrido efectivamente.

Una vez identificada e individualizada la menor, será escuchada a través de una Cámara Gesell, la instancia especialmente prevista para que niños, niñas y adolescentes puedan brindar su testimonio en condiciones de resguardo, evitando la revictimización. El equipo de acompañamiento del Ministerio de Educación y el área de Niñez de la provincia también fueron convocados para intervenir.

El caso conmocionó a la comunidad educativa de Villa San Damián y reavivó el debate sobre los canales de denuncia disponibles para niños y niñas que atraviesan situaciones de violencia o abuso en el entorno familiar.

En Argentina, las denuncias por abuso sexual infantil pueden realizarse a través de la Línea 102, gratuita y disponible las 24 horas, que conecta a quienes llaman con equipos especializados en protección de la niñez en cada provincia.