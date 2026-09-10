Increíble rescate: salvaron a un pequeño ejemplar de una comadreja enana oculta entre la leña

El particular descubrimiento ocurrió en la comarca petrolera. Un llamado alertó sobre la situación y rápidamente se activó un protocolo para proteger al animal.

Un particular hallazgo sorprendió a los integrantes del equipo de Guardafaunas de la provincia de Neuquén cuando recibieron un llamado que les informó sobre la presencia de un pequeño mamífero fuera de su hábitat natural.

El extraño suceso ocurrió en la localidad de Cutral Co , donde un pequeño ejemplar de comadreja enana fue descubierto oculto entre la leña de una vivienda.

Ante este hallazgo, los integrantes del domicilio alertaron al equipo de Guardafaunas de Picún Leufú, quienes rápidamente activaron el protocolo para resguardar a la especie.

Luego de un proceso de observación y cuidados, el pequeño animal fue liberado.

Rescate, cuidados y liberación

De acuerdo con la información brindada por la Dirección Provincial de Fauna de Neuquén, la comadreja enana es considerada “un tesoro de nuestra biodiversidad” y, gracias al llamado, “encontró a una comunidad comprometida con su conservación”.

Los profesionales realizaron una evaluación veterinaria técnica al animal, respetando el protocolo de manipulación mínima. Gracias a estas tareas se constató “su impecable estado de salud”.

Posteriormente, el equipo de Guardafaunas devolvió al ejemplar a su hábitat natural.

Un pequeño marsupial autóctono

La comadreja enana (Thylamys pallidior) es un pequeño marsupial autóctono que habita ambientes áridos y de estepa y cuenta con registros en la provincia de Neuquén. Por su reducido tamaño y aspecto puede ser confundida con un ratón, aunque pertenece a un grupo completamente diferente: la familia de las comadrejas americanas.

Se trata de un animal principalmente nocturno, de hábitos discretos y difícil de observar. Su alimentación incluye insectos, frutos y otros pequeños animales. Entre sus características más llamativas se encuentra su cola prensil, en la que puede acumular reservas de grasa para afrontar períodos de bajas temperaturas y menor disponibilidad de alimento.

Los ejemplares adultos son muy pequeños: su cuerpo puede medir alrededor de 8,5 a 12 centímetros y su peso oscila aproximadamente entre los 15 y 36 gramos. Presentan un pelaje grisáceo, vientre claro y una característica coloración oscura alrededor de los ojos.

Recomendaciones

Tras el rescate, la Dirección Provincial de Fauna de Neuquén dejó un fuerte mensaje recordando que “la fauna silvestre no es mascota” y que “protegerla es tarea de todos”.

Además, solicitaron que, ante el encuentro de un ejemplar de fauna silvestre, es importante evitar manipularlo o intentar mantenerlo como mascota y dar aviso a las autoridades.