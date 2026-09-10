El incendio ocurrió durante la noche en pleno centro. Los bomberos confirmaron daños totales y que la mayoría de estos hechos serían intencionales.

Otra vez prendieron fuego un contenedor en Neuquén: ya son 11 los incendiados este año. (Foto: gentileza R7)

Los incendios de contenedores volvieron a generar preocupación en Neuquén. En las últimas, un recipiente para residuos fue prendido fuego sobre calle Alcorta y debió intervenir una dotación del Cuartel Central de Bomberos. El episodio provocó daños en dos contenedores y generó preocupación por la frecuencia con la que se repiten estos hechos en distintos sectores de la ciudad.

Según explicó el comisario Mauricio Salinas, este miércoles alrededor de las 22 se recibió el aviso por un incendio en un contenedor ubicado a la altura de Alcorta 175. Hasta allí se trasladó personal de Bomberos, que trabajó para controlar las llamas y posteriormente realizó las tareas de enfriamiento para evitar que el fuego volviera a propagarse.

El fuego afectó a dos contenedores plásticos. Uno sufrió daños totales, mientras que el otro registró daños parciales.

Luego de controlar el incendio, intervino la División Judicial de Bomberos, que comenzó con las tareas destinadas a determinar cómo se inició el fuego y quiénes pudieron haberlo provocado.

Otro hecho similar en el oeste de la ciudad.

Para avanzar en la investigación, se realizará un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y se buscarán posibles testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido. Además, durante este jueves están previstas las correspondientes tareas periciales.

Salinas explicó en R7 que, por las características que presentan la mayoría de estos episodios, se presume que se trata de incendios intencionales. En general, se detecta la aplicación de algún elemento de llama libre sobre los residuos sólidos que se encuentran dentro de los recipientes.

Según detalló el comisario Salinas, en lo que va del año ya fueron incendiados 11 contenedores en Neuquén. De ese total, diez eran metálicos y uno era plástico. El incendio ocurrido sobre Alcorta todavía se encuentra en etapa investigativa y, por el momento, no se logró identificar a ninguna persona como responsable.

Dos personas fueron identificadas en otros casos

El comisario aclaró que existen avances en algunas de las investigaciones por incendios anteriores. En ese marco, fueron individualizados dos presuntos autores vinculados con distintos hechos y se dio intervención a la Fiscalía. Sin embargo, remarcó que esas personas no están relacionadas, hasta el momento, con el incendio ocurrido durante la noche del miércoles en calle Alcorta.

En los casos en los que se logró avanzar con la identificación de responsables, se realizó la correspondiente imputación por el daño ocasionado a los contenedores, que pertenecen a la empresa privada encargada de la recolección de residuos.

Además, confirmó que se avanzó con la imputación correspondiente y que uno de los involucrados se encontraba en situación de calle.

El peligro no termina en el contenedor

Más allá del daño material, desde Bomberos advirtieron que este tipo de incendios puede convertirse rápidamente en un problema de mayor gravedad, especialmente cuando los contenedores están ubicados cerca de vehículos, viviendas, árboles u otros elementos combustibles.

Una vez que comienza el fuego, las llamas pueden avanzar por contacto directo o por radiación hacia objetos que se encuentren en las inmediaciones. Por eso, un incendio que inicialmente parece limitado a un contenedor puede terminar afectando un auto, una vivienda u otra estructura.

A esto se suma el humo generado por la combustión de los residuos. Como dentro de los contenedores puede haber distintos tipos de materiales, no siempre es posible conocer de antemano qué elementos están ardiendo ni qué características tendrá el humo que se desprende.

Por ahora, el caso ocurrido durante la noche del miércoles continúa bajo investigación y serán las cámaras de seguridad, los testimonios y las pericias realizadas en el lugar las que permitan establecer cómo comenzó el fuego y si existe una persona responsable.