Frío bajo cero y viento en Neuquén: desde qué día y hasta cuándo empeora el tiempo

El frío helado con temperaturas bajo cero y el intenso viento con ráfagas volverán a Neuquén en los próximos días. Las condiciones climáticas empeorarán desde este jueves y se extenderá hacia el fin de semana.

Luego de un inicio de semana templado, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) proyectó el regreso del frío intenso, inestabilidad y un incremento en la intensidad del viento.

Para este jueves 10 de septiembre , el organismo prevé un cielo cubierto tanto de día como de noche. La temperatura máxima alcanzará los 18 °C durante la jornada, mientras que por la noche el termómetro descenderá hasta los 2 °C. El viento irá en aumento hacia el final del día, alcanzando los 44 km/h con ráfagas de hasta 54 km/h provenientes del sector sudeste.

El cambio más brusco llegará el viernes 11 de septiembre. Se espera una jornada marcadamente inestable con lluvias débiles y dispersas durante el día y cielo mayormente cubierto por la noche. La máxima sufrirá un notable descenso situándose en apenas 7 °C, mientras que la mínima caerá a los -5 °C por la noche. El viento será protagonista durante el día con velocidades sostenidas de 52 km/h y ráfagas del sudeste que alcanzarán los 63 km/h.

Para el sábado 12 de septiembre, se prevé una rápida mejora en las condiciones del cielo, que estará mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Sin embargo, se mantendrá el frío: la máxima será de solo 9 °C durante el día y la noche registrará una marcada helada con una mínima de -3 °C. El viento dará una tregua este día, con velocidades leves de entre 11 y 13 km/h y ráfagas que no superarán los 18 km/h.

El domingo 13 de septiembre continuará con una paulatina recuperación térmica. Con cielo mayormente cubierto de día y cubierto por la noche, la máxima ascenderá a los 15 °C, con una mínima de 0 °C. Los vientos se mantendrán moderados, entre 24 y 28 km/h, con ráfagas de hasta 39 km/h desde el sector sudeste.

El arranque de la próxima semana estará marcado por el contraste: el lunes 14 se presentará despejado y templado con una máxima de 22 °C y mínima de 5 °C, mientras que el martes 15 volverá a estar cubierto y ventoso, con ráfagas de hasta 46 km/h y una máxima de 14 °C.