Experiencia del paciente: los profesionales de gestión de salud se reúnen en un congreso en Rosario

Buscan atender las nuevas demandas de los pacientes y agilizar los procesos para darles una atención de calidad. Los nuevos desafíos que debatirán en las jornadas.

Para los especialistas en salud, la atención médica va mucho más allá del tiempo en los consultorios, las imágenes o los estudios de laboratorio. Implica, en cambio, una experiencia integral del paciente que comienza con el interés por sacar un turno hasta el final de la prestación. Para agilizar esos procesos y garantizar una atención de calidad, los profesionales de gestión de la salud se reunirán en octubre en Rosario, con presencia de referentes de Neuquén y Río Negro.

Francisco Ruiz, gerente de Gestión Operativa en Leben Salud, dio detalles de las jornadas que se celebrarán el próximo 22 de octubre en la ciudad santafesina. Con el título "Expansión, Tecnología y Liderazgo en Salud", el encuentro reunirá a directores, gerentes y líderes de la gestión operativa de instituciones de salud públicas y privadas de todo el país para debatir sobre los principales desafíos de un trabajo silencioso que mejora la experiencia de las personas que acuden a los centros asistenciales.

"La Asociación Argentina de Gestión Operativa en Salud (AAGOS) se formó hace tres años y está integrada por más de 80 profesionales de gestión operativa en salud", dijo y aclaró que, si bien los miembros conforman este espacio a modo particular, hay clínicas como Leben Salud que sponsorean los eventos con el objetivo de democratizar el acceso a la formación y actualización en esta área.

Ruiz es referente de la AAGOS en la Patagonia y explicó que el objetivo es reunirse con colegas de otras provincias del país para intercambiar experiencias y sumar aprendizajes sobre un aspecto clave para el funcionamiento de clínicas y hospitales, con una perspectiva centrada en el paciente.

"Buscamos agilizar el flujo de pacientes pero, sobre todo, generar una experiencia integral que sea ágil y acorde a sus necesidades", afirmó el gerente de Leben Salud. Aclaró que la experiencia del paciente implica una trayectoria extendida en el tiempo, desde que tiene el interés en sacar un turno hasta que lleva los resultados a una consulta o regresa a su casa.

Detrás de la atención médica, el equipo de profesionales de gestión operativa busca canalizar las demandas de los pacientes para evaluar cuándo es necesario sumar mayor disponibilidad de médicos o cuándo es preciso ajustar la rapidez en la atención. Todas esas decisiones son atravesadas por la tecnología como un eje transversal.

"Tenemos la experiencia con Portal Pacientes, un área de autogestión que creamos cuando entendimos que los pacientes no querían solicitar un turno con un call center, por más agentes que tuviera, y que prefería, en cambio, sacar el turno de forma autogestiva a través de una plataforma", aclaró sobre la propuesta de Leben Salud.

Detalló, además, que todas las innovaciones se prueban luego en el terreno para conocer la respuesta de los pacientes y así seguir mejorando la experiencia de los usuarios de la clínica.

"En el congreso hay algunas ponencias en ese sentido, ya no se puede gestionar sólo con la experiencia", dijo Ruiz y añadió: "Hay que meter tecnología, el paciente es el que lo demanda. Ya viene con consulta en su conversación con ChatGPT o un diagnóstico por Gemini, y por eso la expectativa del paciente cambió".

El profesional destacó el compromiso de clínicas como Leben Salud, que asume un rol protagónico en distintos espacios de actualización e intercambio profesional de jerarquía. "Después de estos eventos, buscamos bajar a tierra los conocimientos adquiridos no sólo a los mandos medios sino a los nuevos profesionales que se incorporan a través de programas como la Escuela de Formación en Gestión de Pacientes", dijo sobre iniciativas que buscan formar a los jóvenes para integrarse a la clínica con la capacitación necesaria para garantizar la atención de calidad.

Sobre AAGOS

AAGOS es una institución de alcance nacional que nuclea a los profesionales que lideran los procesos operativos del sector salud. Su misión es favorecer el intercambio de ideas, promover la adopción de prácticas innovadoras y brindar capacitación, asesoramiento y recursos que fortalezcan la gestión operativa de las instituciones de salud, tanto en el ámbito público como en el privado.

La jornada, que se realizará en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Rosario, incluirá conferencias magistrales a cargo de referentes del sector, un panel de líderes en gestión operativa en salud y espacios de networking entre profesionales de hospitales, clínicas, sanatorios, obras sociales y financiadores de todo el país.