Desde hace unos años cuenta con salidas transitorias. Los informes psicológicos presentados manifiestan rasgos de perversión y un riesgo alto de reincidencia en el delito.

Revés para Carlos Soñé, el hombre que abusó y mató a un nene de tres años: rechazan salidas sin supervisión.

La Justicia neuquina rechazó la resolución que otorgaba a Carlos Soñé el beneficio de una salida transitoria sin consigna policial. Se trata del hombre condenado en 2004 a 30 años de prisión efectiva por haber abusado de un nene de tres años que falleció producto de los abusos.

Días atrás, un juez de garantías le otorgó al imputado que una de las 3 salidas transitorias con las que cuenta mensualmente, sea sin consigna policial y con la tutoría de su madre.

La fiscalía solicitó la revisión de esta resolución por considerarla incongruente con los informes psicológicos presentados, que indican un alto riesgo de reincidencia. Por otra parte la madre, según se informó desde el Poder Judicial, la mujer "no tiene una actitud reflexiva sino más bien negadora del delito por el que está condenado su hijo ".

Ciudad Judicial de Neuquén.

Revés judicial para Carlos Soñé

El pasado 3 de septiembre, un juez de garantías rechazó el pedido de la defensa de Soñé de gozar del beneficio de la libertad condicional. Los informes psicológicos presentados manifiestan rasgos de perversión y un riesgo alto de reincidencia en el delito.

Allí se indica que persisten “rasgos parafilícos pedofílicos no reducidos al incesto” lo cual significa que presenta una atracción o inclinación sexual hacia menores de edad, y que este interés no se limita a su propio núcleo familiar. Por otra parte el informe sostiene que el imputado no adhiere a los espacios terapéuticos propuestos.

Luego, el tribunal de revisión integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Juan Guaita y la jueza Carolina García, por unanimidad, confirmó la resolución del juez de garantías de rechazar la libertad condicional y revocó la resolución con respecto a la salida sin supervisión policial.

De esta manera, Soñé no podrá realizar salidas transitorias sin la supervisión de personal policial. La resolución se fundamentó en el informe criminológico negativo que no permite que desde la Justicia se pueda tener el nivel de confianza necesario para permitir salidas transitorias sin custodia policial.

Los Jueces Juan Guaita y Lucas Yancarelli integraron el tribunal revisor junto a la jueza Carolina García.

La muerte de Franquito tras la brutal golpiza de Soñé

La noche del 30 de octubre de 2002, Soñé le dio una golpiza a Franco -su hijastro- que incluyó una fuerte patada en la panza; ese brutal golpe le desató un cuadro de peritonitis por una ruptura intestinal, eso se comprobó luego.

Al chico lo dejaron tirado en su cama, suponiendo que se recuperaría solo, como era la costumbre tras los brutales ataques.

Al otro día a la mañana, la mamá salió al trabajo y Franco estuvo descompuesto, con vómitos e inapetente, propio del cuadro que se le había desatado. Así lo establecieron los forenses.

Recién a las 18 horas del 31 de octubre, cuando la mamá regresó del trabajo, su hijo más grande le dijo que Franco no estaba bien y ella lo mandó a comprarle una Buscapina. El hospital era un lugar que solían esquivar, más aún si se trataba de Franco.

Las horas que siguieron fueron peores. Soñé volvió a ensañarse con Franco, lo violó, golpeó y quemó con un cigarrillo, en un acto de sadismo extremo.

Cuando el chico se desvaneció, lo bañó con intenciones de borrar los rastros del salvaje ataque y lo volvió a acostar. Soñé y la mujer hicieron lo propio y se pusieron a ver televisión en la cama suponiendo que el pequeño se recuperaría.

Sin embargo, el niño murió y tanto Soñé como la madre del niño buscaron armar una coartada. El relato se derrumbó de forma rápida ante un primer informe médico y, luego, la determinante autopsia. Tanto Soñé como Alonso fueron detenidos y procesados de acuerdo al viejo Código Procesal Penal.