Confirman el insólito motivo de la muerte de un influencer multimillonario durante un viaje en Tailandia

El británico-nigeriano Igho Ubiribo murió en Bangkok. La autopsia entregó precisiones sobre la particular causa de su deceso.

El influencer Igho “Tiny” Ubiribo estaba disfrutaba unas vacaciones de lujo con su esposa cuando se produjo su deceso.

Un multimillonario e influencer británico-nigeriano de 43 años murió en Tailandia tras someterse a una intervención de agrandamiento de pene con ácido hialurónico. La investigación forense del Tribunal Forense del Oeste Interior de Londres determinó que la sustancia inyectada ingresó a su torrente sanguíneo y le provocó una embolia pulmonar mortal a pocas horas del tratamiento.

El empresario Igho “Tiny” Ubiribo , conocido también en redes sociales como Denisi o Ego, se encontraba disfrutando de unas vacaciones de lujo con su esposa , la diseñadora de moda y figura social Danielle Simba Allen, cuando ocurrió el hecho.

Según los reportes difundidos por medios como Metro UK y TMZ, la intervención estética se realizó durante el mes de marzo en una clínica no identificada de la ciudad de Bangkok, donde el hombre recibió una aplicación de 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en la zona genital.

Posteriormente al tratamiento, la pareja regresó al hotel Marriott donde se hospedaba y concurrió a recibir un servicio de masajes. Durante la sesión, Ubiribo comenzó a manifestar fuertes dolores en el pecho y sufrió dos desmayos consecutivos.

Ante la gravedad de ese cuadro, los médicos diagnosticaron un embolismo pulmonar provocado por un coágulo que bloqueó una arteria en los pulmones.

El influencer fue derivado de urgencia a la unidad de terapia intensiva, donde los profesionales de la salud sugirieron realizar una tomografía computarizada, pero Ubiribo perdió el conocimiento antes de que pudiera concretarse el examen.

El personal sanitario ejecutó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de una hora y media, hasta que se constató su fallecimiento en las primeras horas de la madrugada del 6 de marzo.

La investigación que reveló la verdad sobre la muerte del influencer

La causa de la muerte del influencer se reveló a través de una investigación judicial realizada en el Inner West London Coroners’ Court. El examen realizado sobre el cuerpo en el Reino Unido detectó material celular en los pulmones del paciente que coincidía de forma directa con el ácido hialurónico.

El influencer comenzó a manifestar fuertes dolores en el pecho y sufrió dos desmayos consecutivos después de la intervención.

Ese resultado coincidió con los peritajes de la autopsia concretada en Tailandia y a partir de esta evidencia, la forense Jean Harkin concluyó que la muerte fue consecuencia directa del procedimiento estético.

El informe del médico de cabecera de la víctima en Londres aclaró que el empresario solo registraba antecedentes por una intervención quirúrgica en las articulaciones, prediabetes y gota, sin otras patologías previas de relevancia para el caso.

Quién era el influencer Igho “Tiny” Ubiribo

Con más de 185.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Ubiribo utilizaba las plataformas digitales para exhibir sus propiedades, viajes y un ostentoso estilo de vida.

Entre sus bienes inmuebles figuraban una residencia valuada en 1,1 millones de dólares en el barrio de Crenshaw, en Los Ángeles, y un departamento cotizado en 600.000 dólares en la ciudad de Londres.

En sus redes, el influencer exhibía sus propiedades, viajes y un ostentoso estilo de vida, generalmente junto a su mujer.

En el año 2022, el empresario contrajo matrimonio con Danielle Simba Allen durante una ostentosa ceremonia celebrada en Zimbabue, cuyo costo económico superó los 473.000 dólares.

En junio de 2025, Ubiribo dedicó un mensaje a su esposa, según citó el medio E! News: “Te aprecio más de lo que las palabras pueden expresar; esto es para siempre y estoy totalmente entregado. Te amo profundamente”.

El funeral del influyente empresario se llevó a cabo durante el mes de mayo en la ciudad de Londres. La ceremonia incluyó el entierro de sus restos en un ataúd cubierto de oro, cuyo valor fue reportado por los investigadores en más de 745.000 dólares.

La despedida contó con la asistencia de reconocidas figuras del ámbito del entretenimiento internacional, entre los que se destacaron el cantante nigeriano Davido y el personaje mediático Cubana Chief Priest.