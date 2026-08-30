Quién es Guille Giles, la mujer que habría seducido a Luck Ra tras su separación de La Joaqui

La influencer ya había estado en pareja con el artista, se separaron y volvió a aparecer en la órbita del cantante.

Guille Giles volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgieran versiones sobre un posible acercamiento con Luck Ra , con quien mantuvo una relación que tuvo gran exposición en redes. Sin embargo, su historia personal y profesional comenzó mucho antes de ese romance.

Nacida en Buenos Aires, la influencer incursionó en el mundo del modelaje cuando apenas tenía 13 años . Todo comenzó a partir de un casting para una marca de moda, una oportunidad que funcionó como punto de partida para una carrera que con el tiempo también se expandió hacia las plataformas digitales.

Su crecimiento como creadora de contenido se dio de manera progresiva y estuvo marcado por una combinación de moda, humor y espontaneidad. En Instagram y TikTok logró construir una comunidad propia , con seguidores que acompañaron tanto sus proyectos laborales como los distintos momentos de su vida personal.

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En 2024, durante una entrevista con Infobae, la joven explicó cómo nació su vínculo con el modelaje y de qué manera terminó incorporando las redes sociales a su actividad profesional. “Yo arranqué de modelo muy de chiquita: a los 13 años más o menos. Primero entré por un casting para una marca y mi rol de influencer se fue dando solo con el tiempo”.

La exposición de Giles aumentó considerablemente cuando comenzó su relación con el artista, uno de los artistas más populares de la música argentina. Aunque se conocían desde antes de la pandemia, fue en 2023 cuando retomaron el contacto y comenzaron a mostrarse públicamente juntos.

Durante aquella etapa, las fotografías, los videos y los mensajes que intercambiaban en redes despertaron gran interés entre sus seguidores. La pareja se convirtió rápidamente en una de las más observadas del ambiente musical y digital, mientras ambos atravesaban un momento de crecimiento en sus respectivas carreras.

A comienzos de 2024, sin embargo, aparecieron señales de una crisis. Los usuarios detectaron que habían dejado de compartir publicaciones, desaparecieron los comentarios y los likes entre ambos y también disminuyeron las apariciones conjuntas.

En paralelo, Giles comenzó a publicar fragmentos de canciones relacionados con la soltería y las infidelidades. El intérprete, por su parte, reconoció en una entrevista haber sufrido una situación similar en una relación anterior, aunque evitó identificar a la persona involucrada.

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“Sí, pero está bien, yo soy re pesado, ¿viste? Por ahí puedo llegar a cansar un poco”, expresó entonces el cantante. La frase alimentó las especulaciones alrededor de aquella separación, aunque ninguno de los dos protagonizó una disputa pública.

De la relación con Santiago Simón a una nueva reconciliación

Después de la ruptura, la joven continuó desarrollando su carrera y mantuvo su presencia en eventos vinculados con la música y la moda. También protagonizó contenidos junto a figuras de la escena urbana, entre ellos un video con La Joaqui que llamó especialmente la atención. Con el tiempo, la influencer también inició una relación con Santiago Simón, exfutbolista de River que actualmente juega en México. Ese vínculo terminó recientemente, mientras Giles continuó enfocada en sus proyectos y en su actividad en redes sociales.

Ahora, las versiones sobre un posible regreso con Luck Ra vuelven a poner su nombre bajo los reflectores. El supuesto acercamiento genera interés justamente porque se trata de una historia que ya tuvo distintos capítulos y que, hasta el momento, ambos habían mantenido lejos de las confirmaciones oficiales.