Marta Fort defendió a La Joaqui y lanzó una durísima frase contra a Luck Ra: "Díganme los casos de villeros que..."

La hija de Ricardo Fort no se guardó nada y estalló contra el artista cordobés por la escandalosa separación con La Joaqui. Qué dijo.

La separación entre Luck Ra y La Joaqui es uno de los escándalos que acaparó las miradas del mundo del espectáculo en los últimos meses, con el aliciente de una tercera en discordia y la opinión sin escrúpulos de distintas figuras que se metieron en la polémica . Todavía esa separación sigue dando que hablar debido al inesperado desenlace de una historia de amor que prometía ser de larga duración.

Las opiniones al respecto abundan en el mundo de la farándula. En medio del caos por la polémica, la influencer Martita Fort aprovechó para dedicarle unas palabras al escándalo y dejó en claro su opinión en el medio Blender .

"Una mujer de barrio se ilusiona y enamora hasta más no poder y, el chabón es un cantante. Todos son gatos”, comenzó diciendo Martita sobre su percepción del escándalo y reconociendo algunos de los motivos por los que se podría haber terminado el vínculo.

Sin embargo, evitó cuestionar a Tuli Acosta, la tercera en discordia, defendió a La Joaqui y defenestró al artista cordobés: “La quiero un montón a ella, pero él...es un pibe. Es un villero que canta y ella es una mina que canta”.

"Villero que canta"



Porque Marta Fort se fue al pasto: "Luck Ra es un villero qué canta, ¿qué podés esperar de un villero que canta?". pic.twitter.com/ivQfd4sMg2 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 26, 2026

“Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles. ¿O me equivoco?”, volvió a cargar sin frenos contra el cantante. Rápidamente sus declaraciones se volvieron virales por el contenido de la misma y la fuerte postura que tomó.

Los detalles de la separación entre Luck Ra y La Joaqui

La separación de La Joaqui y Luck Ra sumó una inesperada versión luego de que Ángel de Brito revelara en LAM nuevos detalles sobre el momento en que la pareja habría decidido ponerle punto final a su relación. Según el conductor, la ruptura se produjo durante un viaje a Madrid y la información habría surgido de un integrante de la familia de la cantante. El relato expuesto en televisión contradice algunos aspectos del comunicado con el que ambos artistas habían confirmado públicamente su separación.

Cómo fue el viaje de Luck Ra y La Joaqui en Madrid

De acuerdo con la versión contada por el presentador, el artista se encontraba de gira por Europa cuando invitó a su pareja a viajar para acompañarlo. La cantante habría aceptado con una expectativa especial: según el periodista, incluso llegó a imaginar que el músico podía pedirle casamiento durante ese viaje. Sin embargo, el recibimiento en España habría sido muy diferente al que esperaba. Al llegar, Luck Ra no habría ido a buscarla al aeropuerto y ella habría tenido que trasladarse en taxi hasta el lugar donde se encontraba.

El conductor relató que la Butakera esperó aproximadamente dos horas hasta que finalmente su novio apareció acompañado por un grupo de amigos. A partir de ese momento, según la reconstrucción difundida en LAM, comenzaron varios días de fiestas y salidas. De Brito describió al cantante con una frase contundente: aseguró que pasaba las jornadas “desayunando con vodka”. En ese contexto, La Joaqui le habría preguntado directamente para qué la había invitado a viajar hasta la península ibérica.

LOS DETALLES DE LA SEPARACIÓN DE LUCK RA Y LA JOAQUI



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/V2c3aPeeu5 — América TV (@AmericaTV) August 21, 2026

La respuesta que recibió la cantante habría marcado un quiebre definitivo en la relación. “Él le respondió que la llamó para que ella lo siguiera en esa fiesta. Que le gustaba esa vida y que ella no se la podía dar”, relató el conductor. Además, remarcó un detalle que consideró especialmente llamativo: “Se lo dice por WhatsApp, es peor”. Frente a esa situación, la intérprete habría decidido abandonar el lugar y dirigirse nuevamente al aeropuerto.

Desde allí, siempre según la versión difundida en el ciclo, la cantante se comunicó con sus familiares para contarles lo que había ocurrido. Luego viajó a Costa Rica junto a sus seres queridos, buscando atravesar el momento lejos de la situación que había vivido en Madrid. La historia, sin embargo, habría tenido otro capítulo cuando Luck Ra se enteró de que La Joaqui podía contar públicamente su versión de los hechos. De Brito aseguró: “Un día se destapó todo y él se asustó porque ella lo quería contar”.

El pedido específico de Luck Ra a La Joaqui

Según el periodista, el músico habría llamado a La Joaqui durante la noche para pedirle que no hablara sobre lo sucedido. “La llamó una noche medio enojado, amenazándola, diciéndole que no se le ocurra contar nada a nadie ”, afirmó el periodista. También señaló que Luck Ra habría responsabilizado posteriormente a su expareja por la cancelación de dos colegas. Se trata, de todos modos, de una versión difundida en televisión y atribuida a fuentes cercanas a la cantante, sin una confirmación pública de los protagonistas sobre esos episodios.