Estos 4 signos del horóscopo chino se reconstruirán para avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

La astróloga hizo recomendaciones en torno a las situaciones que deberán prestar atención distintos signos. El análisis.

Algunos signos del horóscopo chino tendrán la oportunidad de renovar la energía, ordenar y transformar distintos aspectos que necesitan un cambio.

Según la destacada astróloga Ludovica Squirru , la energía de Metal yin favorece a tareas concretas y compromiso con los demás. Pero, también destaca, que tendrán que evitar tomar algunas decisiones importantes y dejarlas para el momento adecuado.

Según su hipótesis, será un buen momento para que este signo se involucre en proyectos concretos, colaborar con otras personas y abocarse a reconstruir lo que necesita de ello.

Un a etapa especial para avanzar en la paciencia, sin querer resultados inmediatos. A su vez, será clave evitar decisiones impulsivas que puedan ser contraproducente.

Conejo

Será una oportunidad para recuperar estabilidad y poner orden. Principalmente en cuestiones referidos a la casa, también proyectos pendientes y los vínculos.

Será ideal para comprometerse con causas o personas que necesiten su ayuda, con la soliradidad como eje debido a que puede generar nuevos contactos y fortalecer relaciones.

Cabra

En línea con otros signos, será un tiempo período que puede favorecer el trabajo paciente y la reconstrucción.

También será importante una buena disposición para el servicio social. La Cabra tendrá mejores resultados si intenta realizar distintas acciones con tiempo y sin buscar resultados rápidos.

Mono

Será importante para poner orden y enfocarse en asuntos que estaban en un segundo plano. Según dijo, la energía será importante para transformar aquello que ya no funciona.

Lo importante será evitar movimientos demasiado drásticos, como casarse, mudarse, viajar o iniciar algunas obras.