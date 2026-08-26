En Primicias Ya, Marina Calabró, enumeró los contratos que le permitieron crear la fortuna que hoy genera problemas en la familia de Tini Stoessel.

Tini Stoessel: cuál es el origen de los 70 millones de dólares que están en disputa con su papá

La situación económica de Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendiera una auditoría vinculada a los negocios que su padre, Alejandro Stoessel , y su hermano, Fran Stoessel, desarrollaron durante los últimos años utilizando la imagen de la cantante. El informe habría permitido reconstruir el origen de una fortuna estimada en 70 millones de dólares que actualmente genera una disputa dentro de la familia.

Este martes, en Primicias Ya, Marina Calabró presentó documentación y contratos relacionados con los acuerdos comerciales que los Stoessel concretaron desde que la carrera de Martina comenzó a crecer de manera exponencial. Tomando como punto de partida su papel protagónico en Violetta, la ficción de Disney Channel que marcó su salto a la fama internacional.

Según explicó la periodista, Alejandro y Fran Stoessel crearon QVT Management , una compañía con sede en Estados Unidos que habría concentrado parte de las actividades vinculadas a la carrera de Tini. En ese contexto, también se repasaron algunas de las principales marcas internacionales que tuvieron a la cantante como embajadora.

La familia de Tini se muestra igual de unida que siempre, a pesar de que los rumores dicen que Alejandro y Mariana se habrían separado tras 27 años de matrimonio.

El rol de Alejandro Stoessel en la carrera de Tini

La representación de Alejandro al frente de los negocios de su hija habría finalizado hace aproximadamente tres meses, después de más de diez años de trabajo conjunto. El vínculo comenzó cuando Tini tenía apenas 14 años y su carrera recién empezaba a consolidarse. Desde entonces, padre e hija mantienen conversaciones para reorganizar el patrimonio y revisar la estructura económica relacionada con la actividad profesional de la cantante.

TINI PIDIÓ UNA AUDITORÍA PARA SU PAPÁ: LOS RESULTADOS



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Uno de los aspectos señalados por la auditoría es el rol que habría tenido Alejandro en la administración financiera. Durante años, habría tomado decisiones relacionadas con el dinero y organizado la estructura contable, jurídica y societaria de los negocios de Tini. La cantante, por su parte, habría firmado documentación correspondiente a distintas sociedades a pedido de las empresas con las que trabajaba. Sin embargo, esto no significaría necesariamente que hubiera cedido sus derechos comerciales o de imagen.

La particularidad que detectó la auditoría

Entre los puntos que más habrían sorprendido aparece la existencia de sociedades vinculadas a la actividad profesional de Tini que no habrían intervenido directamente en la creación de determinados proyectos, aunque sí recibirían y acumularían los ingresos derivados de ellos. A esto se suma otro dato relevante: mientras Alejandro habría tenido autorización para operar algunas de las cuentas bancarias relacionadas con esas compañías, Tini no figuraría como persona autorizada para efectuar movimientos de dinero.