Qué dijo Alejandro Stoessel tras el escándalo por el patrimonio de Tini

El padre y representante de Tini decidió romper el silencio tras quedar envuelto en un escándalo sobre los millones en juego de la cantante.

Alejandro Stoessel está en el ojo de la tormenta tras la decisión de su hija, la cantante Tini Stoessel , de auditar sus bienes. La artista habría tomado esta medida al vivir un insólito episodio en Europa donde quiso comprarse una cartera de 2500 euros y "no le pasó la tarjeta".

En contacto con la entidad bancaria de su única tarjeta de crédito se enteró que su padre y representante artístico había limitado el monto de dinero disponible. La polémica estalló a partir de esa situación y generó que Tini tomara cartas en el asunto y pidiera una auditoria en la que se determinó que "ella no es dueña de nada, no existe ni siquiera como contratada".

Tras el escándalo, Alejandro rompió el silencio por medio de su entorno y fue Pilar Smith, panelista de LAM, quien transmitió el descargo del productor. “Yo hablé con un amigo de Stoessel. El amigo me dice ‘Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda . Tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse’, dijo la periodista sobre el diálogo que mantuvo con el entorno quien refirió toda esta situación a una cuestión normal para el casamiento.

“Si pone un auditor, no sabía cuáles eran sus bienes”, analizó Ángel de Brito. “Evidentemente. Imaginate todo lo que tiene y todas las campañas, todo lo que mostraron hoy, evidentemente ella necesita ordenarlo”, agregó la periodista.

“Esto me lo dice un amigo de Alejandro que habló con él. No hay conflictos con él. Si hay una transición, me dicen, pero ellos se hablan”, explicó Pilar, en referencia a Tini y su padre. “’Alejandro, hoy cuando volvió de hematólogo, vio muchas noticias y se ríe. Muchas malas interpretaciones y mucho invento’”, cerró la panelista sobre cómo había tomado la denuncia.

Además, según trascendió en Infobae, "Futttura", la última presentación de Tini en Tecnópolis y en gran parte del país y Latinoamérica tuvo una recaudación de 43 millones de dólares y ella, como artista, solo recibió 300 mil.

La guerra entre Tini y su padre lejos está de llegar a su fin y es tal el conflicto que ella no lo habría invitado a la boda que se celebrará el 19 de diciembre en Buenos Aires donde dará el sí con el futbolista Rodrigo de Paul.