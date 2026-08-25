Murió Dolly Parton a los 80 años: quién era la leyenda de la música country

La cantante estadounidense murió este martes en Nashville. Su familia confirmó la noticia y no informó la causa del fallecimiento.

Dolly Parton, una de las máximas figuras de la música country y una de las artistas más reconocidas de Estados Unidos, murió este martes en Nashville a los 80 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un mensaje publicado en redes sociales. La causa de la muerte no fue informada.

La cantante, compositora, actriz y empresaria construyó una carrera de más de seis décadas y dejó una extensa obra que trascendió las fronteras de la música country. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Jolene”, “Coat of Many Colors” y “I Will Always Love You”, esta última popularizada mundialmente por Whitney Houston.

La muerte de Parton se conoció pocos días después de que la artista hablara públicamente sobre sus problemas de salud. En una entrevista con la revista People publicada el 21 de agosto, había contado que atravesaba dificultades médicas y que durante los últimos meses había dejado en segundo plano su propio estado de salud mientras cuidaba a su esposo, Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025.

Dolly Parton y sus últimos meses

Durante 2026, la preocupación por la salud de la cantante había aumentado luego de que cancelara presentaciones y apariciones públicas. En mayo había informado que estaba recuperándose y que sus problemas eran tratables. También había participado de manera virtual en los ACM Honors, el 19 de agosto, donde recibió el Poet's Award y habló sobre la importancia de la composición en su vida.

En su última entrevista, Parton aseguró que todavía tenía numerosos proyectos en marcha. Entre ellos se encontraban un museo dedicado a su trayectoria y el musical autobiográfico “Dolly: A True Original Musical”, previsto para llegar a Broadway.

La noticia de su fallecimiento fue comunicada por su sobrino Bryan Seaver, quien publicó un video en redes sociales para anunciar la muerte de la artista. Según informó su familia, se trataba de una decisión que Parton le había pedido tomar años atrás.

Una carrera que transformó la música country

Parton nació en 1946 en Tennessee y creció en una familia numerosa y de bajos recursos en la región de los Apalaches. Esa infancia quedó reflejada en varias de sus canciones autobiográficas, entre ellas “Coat of Many Colors” y “My Tennessee Mountain Home”.

Su gran oportunidad llegó en 1967, cuando fue contratada como cantante habitual de “The Porter Wagoner Show”, un programa de variedades dedicado a la música country. A partir de allí comenzó una trayectoria que la llevó a convertirse en una de las principales figuras femeninas del género.

A lo largo de su carrera publicó alrededor de 3.000 canciones, muchas de las cuales fueron grabadas posteriormente por otros artistas. Entre ellas se encuentra “I Will Always Love You”, que Parton escribió y que alcanzó una enorme repercusión en la versión interpretada por Whitney Houston para la película “El guardaespaldas”, estrenada en 1992.

La canción permaneció 14 semanas en el primer puesto de las listas pop estadounidenses en la voz de Houston. Parton también había alcanzado previamente el número uno de las listas country con su propia interpretación.

El legado de Dolly Parton

Junto con Loretta Lynn y Tammy Wynette, Parton abrió camino para las mujeres dentro de la música country y se convirtió en una referencia para generaciones posteriores de artistas. Linda Ronstadt, Emmylou Harris, Carrie Underwood, Kacey Musgraves y Taylor Swift estuvieron entre quienes reconocieron su influencia.

Parton también trabajó junto a artistas de distintos géneros. Grabó con Kenny Rogers el exitoso “Islands in the Stream”, colaboró con figuras como Mavis Staples, Queen Latifah y Julio Iglesias y participó en proyectos que llevaron su música mucho más allá de Nashville.

Además de su carrera musical, incursionó en el cine y protagonizó películas como “9 to 5”, al tiempo que desarrolló un importante perfil empresarial. Fue una de las creadoras de Dollywood, el parque temático ubicado en Tennessee que se convirtió en una de las principales atracciones de la región.

Su trayectoria también estuvo marcada por la filantropía. A través de la Dolly Parton’s Imagination Library, creada en 1995, impulsó un programa de alfabetización infantil que actualmente distribuye millones de libros cada mes en distintos países.

Incluida en los salones de la fama de la música country y del rock and roll, Parton recibió 11 premios Grammy y vendió más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera. Su figura combinó música, cine, negocios y trabajo solidario hasta convertirse en una de las artistas estadounidenses más reconocidas a nivel mundial.