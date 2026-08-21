El impresionante choque que causaron dos autos de alta gama a toda velocidad en pleno Nueva York

Los vehículos impactaron violentamente en una esquina, atropellaron a un peatón y terminaron contra una propiedad. Uno de los conductores fue detenido.

El choque se produjo en una concurrida esquina del barrio de Inwood, ubicado en Manhattan.

Dos autos de alta gama que circulaban a gran velocidad por las calles de Manhattan provocaron un violento choque que dejó tres personas hospitalizadas, un peatón atropellado y múltiples daños materiales.

Por el hecho, que se registró pasadas las 6:30 de la mañana del jueves en el barrio de Inwood, ubicado en Nueva York, Estados Unidos , fue arrestado un joven de 27 años .

Según informaron las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) , el incidente comenzó cuando un automóvil deportivo modelo Chevrolet Corvette impactó de lleno con una camioneta Mercedes-Benz negra en la intersección de la calle 204 Oeste y la avenida Sherman, el norte de la isla de Manhattan.

Como consecuencia del impacto inicial, la camioneta salió despedida marcha atrás a gran velocidad, pasando por encima de dos automóviles aparcados y volcando en la vereda. A su vez, el impacto provocó daños en un ciclomotor estacionado en la zona.

Manhattan: West 204th Street & Sherman Avenue, several people, including a pedestrian, were injured this morning in the Inwood section of Manhattan.



Police said a Corvette was speeding eastbound on Sherman Avenue around 6:30 a.m. when it collided with a Mercedes-Benz near West… pic.twitter.com/B3hhgBEzko — NYC Scoop (@NY_Scoop) August 20, 2026

Por su parte, el conductor del Corvette también perdió el control del rodado y se desvió bruscamente hacia la vereda, donde embistió a un hombre de 34 años. El peatón salió despedido por la fuerza del golpe, sufrió una fractura de pierna y fue derivado de urgencia a un centro médico de la zona, al igual que el conductor y el pasajero del Corvette.

Las autoridades informaron que todos los internados se encontraban en estado estable y fuera de peligro, mientras que la familia del peatón confirmó que el hombre permanece en etapa de recuperación.

Las cámaras de seguridad capturaron el impactante choque

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad doméstica registraron la secuencia completa desde distintos ángulos. En las grabaciones se observa el momento exacto en que la camioneta negra sale volando y aplasta a los vehículos estacionados, mientras el rodado deportivo se precipita sin control hacia la vereda.

Several people, including a pedestrian, were injured this morning in a crash at West 204th Street and Sherman Avenue in Inwood, Manhattan.



The Corvette driver remains in custody facing multiple charges. Police are still searching for the Mercedes driver who fled the scene. All… pic.twitter.com/ntcypav9vc — I'm ugustra™ (@fugustra1) August 21, 2026

Tras el choque y el vuelco del vehículo de mayor tamaño, varios vecinos y testigos se acercaron al lugar para intentar auxiliar a las personas que habían quedado atrapadas en el interior del habitáculo.

"Rompí el techo corredizo y los saqué, y cuando los saqué, se fueron", dijo un testigo ante las cámaras de televisión locales.

Qué acusaciones recayeron sobre el único detenido

La policía de la ciudad de Nueva York confirmó que el conductor de la camioneta Mercedes-Benz y sus acompañantes abandonaron la escena inmediatamente después de ser extraídos del habitáculo por los peatones.

El conductor de la camioneta y sus acompañantes abandonaron la escena después del choque.

Por este motivo, los agentes de la comisaría del sector montaron un operativo de búsqueda en el barrio para dar con los prófugos.

Durante la tarde del jueves, se confirmó la detención de un joven de 27 años identificado como Eric Torres, quien quedó imputado por los delitos de imprudencia temeraria, conducción temeraria y conducción sin licencia con agravantes.