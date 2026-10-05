Trágico: murió un bebé de 10 días tras un violento choque

El recién nacido había sido trasladado de urgencia al Hospital de Niños de La Plata. El accidente ocurrió en Ensenada y dejó además varios heridos.

El bebé tenía apenas 10 días y murió tras las graves heridas sufridas en el choque.

Un bebé de apenas 10 días murió tras un fuerte choque ocurrido en Punta Lara, partido de Ensenada . El recién nacido había sufrido graves heridas durante el accidente y fue trasladado de urgencia para recibir atención médica.

El pequeño fue derivado al Hospital de Niños de La Plata , donde permaneció internado debido a las lesiones provocadas por el impacto. Pese a la asistencia médica, su estado no logró mejorar.

El accidente ocurrió este domingo por la noche y dejó varias personas heridas, entre ellas una niña de 3 años. La víctima fatal fue identificada como Tadeo Ledesma , quien tenía apenas 10 días de vida.

El así fue el choque fatal

El hecho, que fue registrado por las cámaras de seguridad municipales, se dio alrededor de las 22:00, en Almirante Brown entre 106 y 108, cuando, por causas que son materia de investigación, una Ford EcoSport colisionó contra un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado tras el accidente, al tiempo que en el UP viajaba una familia, cuyos integrantes son Yasmín Jaimon, de 24 años, y sus hijos, J.L, de 3 años, y Tadeo Ledesma, de apenas 10 días.

Como consecuencia del choque, varios ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados para recibir asistencia médica, entre ellos los dos menores derivados al Hospital de Niños de La Plata.

Tadeo Ledesma falleció como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

Luego del accidente se produjo una importante concentración de personas en el lugar. De acuerdo con el informe policial, los policías debieron resguardar al conductor de la EcoSport ante un tumulto y luego algunas personas arrojaron elementos contra los móviles policiales, provocándoles daños.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó bajo intervención de la UFI N.º 10 de La Plata.

Un hombre de 80 años atropelló a 13 personas que estaban en la vereda

Un grave accidente dejó 13 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad, cuando un hombre de 80 años perdió el control del Renault 11 que conducía, subió a la vereda y embistió a un grupo que se encontraba frente a una escribanía.

Por motivos que todavía se investigan, el conductor del auto, un hombre de 80 años perdió el control, salió de la calzada y avanzó sobre la vereda donde estaban reunidas varias personas.

El accidente tuvo lugar sobre la avenida General Güemes, en el tramo urbano de la Ruta Nacional N° 68, en la localidad de Cerrillos, Salta.

La secuencia quedó registrada y las imágenes del video muestran cómo algunas personas alcanzaron a apartarse segundos antes del impacto, mientras otras fueron atropelladas y quedaron tendidas en el lugar. Quienes lograron evitar el choque comenzaron inmediatamente a asistir a los heridos.

E l Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que el accidente dejó nueve adultos y cuatro menores lesionados. Entre ellos se encuentra también el conductor del Renault 11, quien recibió asistencia médica después del impacto.

Tres de los chicos fueron trasladados al Hospital Público Materno Infantil de la capital salteña. Dos, de 11 y 5 años, sufrieron politraumatismos leves y recibieron el alta luego de que los estudios descartaran lesiones de gravedad. Una bebé de un año continuaba internada en observación, aunque se encontraba fuera de peligro.