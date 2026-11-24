La golpiza quedó filmado por las cámaras de seguridad de un comercio. La víctima, de 19 años, tiene golpes, hinchazón y mareos.

El padre de la víctima presentará una denuncia contra el agresor.

Un rugbier de 17 años atacó brutalmente a un joven de 19 , en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio y se viralizó en las últimas horas. Y en las últimas horas se conoció el testimonio de la madre del agresor, causando gran repercusión.

"El primer golpe le hizo perder el conocimiento", dijo Pablo, padre de la víctima. El episodio ocurrió este sábado por la tarde en la localidad de San Antonio de Padua, en el partido bonaerense de Merlo, y el rugbier llegó acompañado con otros dos jóvenes, por lo que sostienen que fue algo premeditado.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran al agresor acercándose por detrás de la víctima, identificado como Santiago , que estaba sentada con un amigo tomando una gaseosa, y descargando un primer golpe que lo dejó inconsciente en el acto. Pero no paró ahí: continuó pegándole al menos cinco veces más mientras el joven estaba indefenso en el suelo.

Para el padre, lo sucedido no fue un impulso. Afirma que el agresor llegó al lugar acompañado por dos jóvenes más, quienes habrían actuado en coordinación: minutos antes habían pasado por el lugar en auto para identificar a su objetivo.

En su relato, Pablo indicó que este no sería un hecho aislado y que el grupo ya habría protagonizado otros ataques, incluso a un menor de 14 años le rompieron la nariz. Asimismo, la madre del rugbier le habría reconocido que tuvo que pedir disculpas por otra situación.

"Le dije que si los amigos de su hijo juegan a la ruleta rusa, ¿su hijo también va a jugar? Si consumen alguna sustancia, ¿también lo va a hacer?", recordó sobre el intercambio que mantuvieron.

En las últimas horas, la madre del agresor le envió un audio a Pablo en el que reconoció que había fallado en la educación de su hijo, aunque también responsabilizó a las malas influencias de su entorno.

La reacción de la madre del rugbier que atacó a golpes al novio de su ex

Previamente, el padre de la víctima de comunicó con el menor a través de WhatsApp. "La misma noche cuando pasa esto, le mandé un mensaje al chico porque fue el primero que conseguí el teléfono. Después me bloqueó", contó en diálogo con TN.

Luego de este intento de contacto consiguió el número de la madre, quien al principio no le respondió. Horas más tarde recibió el audio: "Escuché la mitad del audio y le dije: 'Prefiero hablarlo con vos'. Le pasé mi dirección, pero obviamente no se hizo presente", relató.

Durante la conversación, cuestionó el comportamiento de su hijo y llegó a reconocer: "Fallé como madre".

Cómo se encuentra la víctima de la golpiza

Santiago todavía "se encuentra shockeado" y está recuperándose. Luego de los golpes fue trasladado a una clínica, donde le realizaron una tomografía y quedó en observación durante algunas horas.

Los médicos constataron golpes e inflamación, sin otras lesiones de gravedad, y le dieron el alta con indicaciones de medicación, hielo y controles posteriores.

Uno de los puntos que más indigna al padre es que el agresor y sus acompañantes se fueron del lugar sin ser demorados.

Pablo anunció que presentará la denuncia ante la Fiscalía para que el caso quede formalmente judicializado. Por el momento no trascendió la situación legal del agresor, que es menor de edad, ni si se tomaron medidas judiciales en su contra.