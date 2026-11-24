Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Lunes, 23 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 7374
1° 7374, 2° 2035, 3° 0427, 4° 0580, 5° 0565, 6° 5703, 7° 5684, 8° 0278, 9° 9062, 10° 6110, 11° 6673, 12° 1202, 13° 5217, 14° 0356, 15° 9306, 16° 6254, 17° 2584, 18° 2200, 19° 6116, 20° 2876
El Primero
Cabeza: 6042
1° 6042, 2° 4498, 3° 6501, 4° 7161, 5° 5383, 6° 3963, 7° 0764, 8° 8747, 9° 5060, 10° 0144, 11° 5908, 12° 5571, 13° 3094, 14° 9845, 15° 8831, 16° 2049, 17° 2363, 18° 9778, 19° 3873, 20° 8615
La Matutina
Cabeza: 5525
1° 5525, 2° 4989, 3° 8474, 4° 0770, 5° 2945, 6° 0120, 7° 1034, 8° 4201, 9° 7004, 10° 3910, 11° 0887, 12° 7941, 13° 3800, 14° 4330, 15° 2273, 16° 3219, 17° 2954, 18° 7785, 19° 0735, 20° 2696
La Vespertina
Cabeza: 0929
1° 0929, 2° 4984, 3° 9635, 4° 0977, 5° 5616, 6° 7945, 7° 5998, 8° 1238, 9° 0851, 10° 8064, 11° 7112, 12° 1459, 13° 2878, 14° 5359, 15° 3632, 16° 0384, 17° 1571, 18° 2968, 19° 3343, 20° 2641
La Nocturna
Cabeza: 7382
1° 7382, 2° 3923, 3° 5246, 4° 4133, 5° 2982, 6° 8849, 7° 9720, 8° 4686, 9° 4586, 10° 1156, 11° 0654, 12° 3530, 13° 2947, 14° 9885, 15° 1247, 16° 2610, 17° 7652, 18° 2892, 19° 1855, 20° 4602
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 6515
1° 6515, 2° 0855, 3° 4439, 4° 9151, 5° 0524, 6° 2198, 7° 6548, 8° 5823, 9° 5387, 10° 8691, 11° 4978, 12° 9901, 13° 6493, 14° 6465, 15° 9092, 16° 4696, 17° 9070, 18° 1147, 19° 1027, 20° 8387
El Primero
Cabeza: 2802
1° 2802, 2° 6120, 3° 8422, 4° 2778, 5° 8054, 6° 0211, 7° 9870, 8° 6200, 9° 9200, 10° 0466, 11° 0444, 12° 8191, 13° 8229, 14° 7028, 15° 2800, 16° 9011, 17° 6333, 18° 7024, 19° 7006, 20° 0044
La Matutina
Cabeza: 4640
1° 4640, 2° 0056, 3° 9567, 4° 8499, 5° 4110, 6° 2180, 7° 2566, 8° 9060, 9° 0792, 10° 6050, 11° 8739, 12° 6653, 13° 2147, 14° 9487, 15° 7177, 16° 4894, 17° 7746, 18° 4604, 19° 7753, 20° 8571
La Vespertina
Cabeza: 8748
1° 8748, 2° 7885, 3° 6433, 4° 8823, 5° 4825, 6° 1185, 7° 5990, 8° 5355, 9° 8420, 10° 7197, 11° 0116, 12° 2464, 13° 6997, 14° 6514, 15° 3103, 16° 8820, 17° 6301, 18° 7865, 19° 5806, 20° 1420
La Nocturna
Cabeza: 0809
1° 0809, 2° 1333, 3° 4634, 4° 1533, 5° 7302, 6° 1568, 7° 4202, 8° 4389, 9° 5574, 10° 1837, 11° 5917, 12° 4802, 13° 7062, 14° 3450, 15° 3212, 16° 5871, 17° 5252, 18° 7557, 19° 4330, 20° 4693
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 4413
1° 4413, 2° 6021, 3° 4501, 4° 5969, 5° 4712, 6° 0734, 7° 2953, 8° 9016, 9° 0194, 10° 1463, 11° 8638, 12° 9713, 13° 5542, 14° 6465, 15° 1386, 16° 2019, 17° 4061, 18° 8562, 19° 3776, 20° 6835
El Primero
Cabeza: 3543
1° 3543, 2° 3089, 3° 6190, 4° 9679, 5° 6828, 6° 8369, 7° 9288, 8° 7550, 9° 4315, 10° 3770, 11° 0767, 12° 0145, 13° 3068, 14° 3984, 15° 9234, 16° 8615, 17° 3931, 18° 7226, 19° 7068, 20° 9341
La Matutina
Cabeza: 7142
1° 7142, 2° 1849, 3° 9066, 4° 4305, 5° 4356, 6° 9051, 7° 8972, 8° 3396, 9° 7851, 10° 9103, 11° 5923, 12° 8246, 13° 1129, 14° 1363, 15° 1043, 16° 3219, 17° 0068, 18° 7023, 19° 0343, 20° 2623
La Vespertina
Cabeza: 0754
1° 0754, 2° 3452, 3° 9326, 4° 3778, 5° 3406, 6° 7598, 7° 2227, 8° 3280, 9° 7847, 10° 1610, 11° 4421, 12° 6501, 13° 5384, 14° 7384, 15° 9971, 16° 4009, 17° 2991, 18° 1350, 19° 7892, 20° 4922
La Nocturna
Cabeza: 1256
1° 1256, 2° 7204, 3° 7136, 4° 3200, 5° 2529, 6° 2950, 7° 4008, 8° 8117, 9° 4176, 10° 1504, 11° 6261, 12° 8327, 13° 7824, 14° 4782, 15° 0122, 16° 4636, 17° 8542, 18° 2980, 19° 2728, 20° 1712
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 3998
1° 3998, 2° 7737, 3° 5387, 4° 7404, 5° 6181, 6° 1801, 7° 2385, 8° 9632, 9° 7206, 10° 6868, 11° 8494, 12° 6637, 13° 8430, 14° 2377, 15° 3507, 16° 0993, 17° 7712, 18° 5190, 19° 0124, 20° 7221
El Primero
Cabeza: 9507
1° 9507, 2° 6490, 3° 9462, 4° 9244, 5° 5337, 6° 5380, 7° 7954, 8° 7090, 9° 5208, 10° 2700, 11° 6577, 12° 8991, 13° 2423, 14° 8268, 15° 2993, 16° 7453, 17° 4859, 18° 8861, 19° 8261, 20° 1760
La Matutina
Cabeza: 7736
1° 7736, 2° 6884, 3° 9475, 4° 0614, 5° 9980, 6° 1919, 7° 9593, 8° 7568, 9° 1381, 10° 5511, 11° 2861, 12° 5787, 13° 6262, 14° 0357, 15° 7270, 16° 9554, 17° 4688, 18° 4700, 19° 1777, 20° 9801
La Vespertina
Cabeza: 3356
1° 3356, 2° 9490, 3° 0430, 4° 2635, 5° 3158, 6° 2064, 7° 3867, 8° 5094, 9° 9742, 10° 7933, 11° 3306, 12° 6664, 13° 2498, 14° 2645, 15° 8529, 16° 1374, 17° 0071, 18° 3919, 19° 2382, 20° 7913
La Nocturna
Cabeza: 7877
1° 7877, 2° 9988, 3° 6213, 4° 8060, 5° 6256, 6° 9499, 7° 8419, 8° 0883, 9° 5958, 10° 0071, 11° 5222, 12° 1541, 13° 0411, 14° 6860, 15° 1465, 16° 6958, 17° 0899, 18° 7301, 19° 7114, 20° 5837
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 4829
1° 4829, 2° 8545, 3° 2642, 4° 3029, 5° 1061, 6° 0020, 7° 8534, 8° 9033, 9° 7348, 10° 9264, 11° 9649, 12° 9824, 13° 0679, 14° 8871, 15° 3744, 16° 8918, 17° 1916, 18° 4153, 19° 7308, 20° 1791
El Primero
Cabeza: 9449
1° 9449, 2° 0529, 3° 4130, 4° 7588, 5° 7342, 6° 9092, 7° 7265, 8° 4351, 9° 0773, 10° 2269, 11° 0969, 12° 1935, 13° 5914, 14° 2786, 15° 9901, 16° 6636, 17° 6421, 18° 1501, 19° 5992, 20° 8297
La Matutina
Cabeza: 8027
1° 8027, 2° 5227, 3° 6265, 4° 8685, 5° 5396, 6° 5672, 7° 9114, 8° 9247, 9° 5616, 10° 3341, 11° 8828, 12° 2617, 13° 1069, 14° 7588, 15° 1749, 16° 8020, 17° 8663, 18° 9292, 19° 6746, 20° 3334
La Vespertina
Cabeza: 9602
1° 9602, 2° 8874, 3° 6169, 4° 9397, 5° 2140, 6° 4510, 7° 5911, 8° 3257, 9° 7146, 10° 5690, 11° 8422, 12° 1292, 13° 4978, 14° 8090, 15° 8132, 16° 9610, 17° 1143, 18° 6337, 19° 8240, 20° 1736
La Nocturna
Cabeza: 3510
1° 3510, 2° 4119, 3° 7290, 4° 1821, 5° 0469, 6° 5308, 7° 8812, 8° 1823, 9° 5296, 10° 5129, 11° 4735, 12° 7772, 13° 0116, 14° 3871, 15° 6803, 16° 3513, 17° 4878, 18° 0072, 19° 3105, 20° 6192
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
Te puede interesar...
Noticias relacionadas