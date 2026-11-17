Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del lunes, 16 de noviembre de 2026, correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 5381
1° 5381, 2° 4074, 3° 6643, 4° 0091, 5° 8963, 6° 2876, 7° 7470, 8° 2830, 9° 4526, 10° 9512, 11° 0913, 12° 1508, 13° 1805, 14° 8291, 15° 4020, 16° 4062, 17° 5927, 18° 1611, 19° 5685, 20° 2778
El Primero
Cabeza: 8012
1° 8012, 2° 9510, 3° 3721, 4° 1194, 5° 7463, 6° 6940, 7° 4657, 8° 0757, 9° 9590, 10° 7635, 11° 2298, 12° 2405, 13° 2103, 14° 0248, 15° 4924, 16° 8094, 17° 4468, 18° 3177, 19° 5477, 20° 0171
La Matutina
Cabeza: 2438
1° 2438, 2° 2245, 3° 3049, 4° 8052, 5° 9003, 6° 9894, 7° 2613, 8° 2098, 9° 3313, 10° 1222, 11° 3140, 12° 1359, 13° 9810, 14° 4301, 15° 3427, 16° 7880, 17° 6394, 18° 2325, 19° 0340, 20° 4681
La Vespertina
Cabeza: 5811
1° 5811, 2° 7442, 3° 9296, 4° 4566, 5° 4446, 6° 9030, 7° 9445, 8° 3978, 9° 2054, 10° 1661, 11° 3906, 12° 5149, 13° 3624, 14° 2896, 15° 3628, 16° 6153, 17° 1931, 18° 5389, 19° 2173, 20° 9145
La Nocturna
Cabeza: 1704
1° 1704, 2° 0212, 3° 0874, 4° 7936, 5° 7353, 6° 0381, 7° 0134, 8° 8967, 9° 6931, 10° 9720, 11° 7094, 12° 9898, 13° 7173, 14° 3109, 15° 1886, 16° 8199, 17° 6962, 18° 0907, 19° 7322, 20° 8890
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 4607
1° 4607, 2° 4202, 3° 2428, 4° 5025, 5° 6420, 6° 8422, 7° 2050, 8° 3647, 9° 9884, 10° 5876, 11° 7117, 12° 3235, 13° 3249, 14° 7312, 15° 1709, 16° 1768, 17° 7599, 18° 7657, 19° 5026, 20° 9149
El Primero
Cabeza: 7663
1° 7663, 2° 0669, 3° 1460, 4° 8810, 5° 6796, 6° 6766, 7° 5746, 8° 2554, 9° 1414, 10° 2513, 11° 0370, 12° 1420, 13° 9594, 14° 5964, 15° 7245, 16° 9914, 17° 5652, 18° 2116, 19° 6447, 20° 7590
La Matutina
Cabeza: 9105
1° 9105, 2° 9880, 3° 2462, 4° 8313, 5° 4281, 6° 7816, 7° 3730, 8° 9484, 9° 5229, 10° 1786, 11° 2988, 12° 2415, 13° 1981, 14° 5724, 15° 6492, 16° 2600, 17° 1996, 18° 7688, 19° 1797, 20° 8530
La Vespertina
Cabeza: 8125
1° 8125, 2° 2937, 3° 4920, 4° 1037, 5° 5822, 6° 6181, 7° 8482, 8° 7063, 9° 4963, 10° 8330, 11° 1140, 12° 8367, 13° 3699, 14° 6766, 15° 3097, 16° 0708, 17° 4923, 18° 1857, 19° 3149, 20° 6176
La Nocturna
Cabeza: 4747
1° 4747, 2° 7713, 3° 0325, 4° 0262, 5° 9304, 6° 1517, 7° 3652, 8° 7790, 9° 5693, 10° 9075, 11° 8732, 12° 3026, 13° 7868, 14° 5840, 15° 2855, 16° 9070, 17° 1383, 18° 7077, 19° 4937, 20° 7791
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 7177
1° 7177, 2° 7898, 3° 3529, 4° 4463, 5° 6517, 6° 7518, 7° 4129, 8° 4373, 9° 1421, 10° 0204, 11° 4634, 12° 1908, 13° 2985, 14° 8480, 15° 7681, 16° 0677, 17° 5012, 18° 1631, 19° 7290, 20° 5996
El Primero
Cabeza: 0763
1° 0763, 2° 3037, 3° 3047, 4° 5970, 5° 8173, 6° 1812, 7° 2704, 8° 4115, 9° 9765, 10° 8645, 11° 1363, 12° 0582, 13° 4905, 14° 6356, 15° 6213, 16° 1377, 17° 2542, 18° 3775, 19° 7298, 20° 6338
La Matutina
Cabeza: 6808
1° 6808, 2° 8041, 3° 6317, 4° 4380, 5° 6304, 6° 2902, 7° 0058, 8° 1635, 9° 1746, 10° 2025, 11° 9938, 12° 1856, 13° 4361, 14° 6883, 15° 0030, 16° 5774, 17° 0507, 18° 5932, 19° 9107, 20° 1832
La Vespertina
Cabeza: 5916
1° 5916, 2° 8456, 3° 8497, 4° 0551, 5° 6070, 6° 1725, 7° 9567, 8° 3105, 9° 0383, 10° 6311, 11° 1699, 12° 7711, 13° 3084, 14° 5088, 15° 8022, 16° 9108, 17° 9690, 18° 2051, 19° 7073, 20° 0213
La Nocturna
Cabeza: 1159
1° 1159, 2° 9693, 3° 3417, 4° 8125, 5° 4344, 6° 7179, 7° 7088, 8° 0177, 9° 8902, 10° 7059, 11° 1061, 12° 5031, 13° 4709, 14° 2484, 15° 5121, 16° 7525, 17° 5734, 18° 3905, 19° 9361, 20° 8854
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 9367
1° 9367, 2° 8398, 3° 9545, 4° 4856, 5° 6983, 6° 8750, 7° 3823, 8° 8629, 9° 1879, 10° 8913, 11° 2666, 12° 9899, 13° 4256, 14° 3555, 15° 9724, 16° 0228, 17° 2723, 18° 3809, 19° 8665, 20° 3613
El Primero
Cabeza: 9907
1° 9907, 2° 2319, 3° 7626, 4° 7969, 5° 6208, 6° 4716, 7° 3648, 8° 5731, 9° 3978, 10° 7658, 11° 1224, 12° 7016, 13° 9700, 14° 9058, 15° 8005, 16° 7803, 17° 0964, 18° 9631, 19° 5247, 20° 5140
La Matutina
Cabeza: 3597
1° 3597, 2° 7441, 3° 7104, 4° 4748, 5° 0522, 6° 7290, 7° 3506, 8° 2657, 9° 0513, 10° 9692, 11° 4305, 12° 0940, 13° 3919, 14° 2655, 15° 0245, 16° 8230, 17° 7556, 18° 7105, 19° 7404, 20° 0654
La Vespertina
Cabeza: 5979
1° 5979, 2° 7508, 3° 9289, 4° 7907, 5° 6124, 6° 7307, 7° 5709, 8° 7490, 9° 4683, 10° 3789, 11° 4275, 12° 6299, 13° 2951, 14° 9181, 15° 8341, 16° 6736, 17° 0952, 18° 2880, 19° 4470, 20° 3888
La Nocturna
Cabeza: 5327
1° 5327, 2° 6406, 3° 3529, 4° 7608, 5° 8292, 6° 7030, 7° 7982, 8° 8462, 9° 4086, 10° 0449, 11° 6417, 12° 5446, 13° 4201, 14° 7140, 15° 1357, 16° 7534, 17° 1637, 18° 1075, 19° 8672, 20° 1615
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 9887
1° 9887, 2° 9382, 3° 6620, 4° 5491, 5° 6295, 6° 1383, 7° 9470, 8° 1346, 9° 6833, 10° 5597, 11° 4717, 12° 3884, 13° 0764, 14° 7088, 15° 4117, 16° 6254, 17° 2836, 18° 1782, 19° 0015, 20° 8674
El Primero
Cabeza: 6880
1° 6880, 2° 1043, 3° 0944, 4° 4229, 5° 2373, 6° 7792, 7° 6353, 8° 2539, 9° 0679, 10° 1380, 11° 0297, 12° 3181, 13° 4308, 14° 2307, 15° 6646, 16° 0688, 17° 7602, 18° 0039, 19° 2101, 20° 5862
La Matutina
Cabeza: 2053
1° 2053, 2° 2051, 3° 1962, 4° 4168, 5° 6449, 6° 2455, 7° 9776, 8° 6604, 9° 9040, 10° 9605, 11° 5059, 12° 0136, 13° 9660, 14° 9076, 15° 7155, 16° 8606, 17° 3155, 18° 5323, 19° 3915, 20° 9292
La Vespertina
Cabeza: 7689
1° 7689, 2° 1584, 3° 3370, 4° 2663, 5° 1524, 6° 1335, 7° 9163, 8° 6256, 9° 1577, 10° 1680, 11° 3224, 12° 2621, 13° 4670, 14° 6220, 15° 5351, 16° 6556, 17° 5381, 18° 8857, 19° 7385, 20° 8175
La Nocturna
Cabeza: 5646
1° 5646, 2° 9046, 3° 5661, 4° 4832, 5° 9141, 6° 0164, 7° 8716, 8° 1604, 9° 9787, 10° 9965, 11° 9488, 12° 5743, 13° 0841, 14° 9885, 15° 1511, 16° 3877, 17° 2443, 18° 2998, 19° 5451, 20° 9160
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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