El "estafador de Tinder": el insólito engaño de $4 millones que duró un año y nunca tuvo un encuentro

Aseguraba que tenía una empresa constructora en Santa Fe y que trabajaba como pastelero en un hotel. Los detalles del engaño.

Ángel Ariel Pedernera, junto a Maira Elías, integrante de la defensoría oficial, en una foto de archivo de la causa por estafa. (Foto: Tiempo de San Juan).

Una mujer denunció que el hombre con el que mantuvo un noviazgo virtual durante un año, la terminó engañando por una suma millonaria. Lo había conocido por Tinder y nunca llegó a verlo en persona, pese a los intentos de organizar encuentros.

El acusado fue identificado como Ángel Ariel Pedernera , de 33 años. De acuerdo a la investigación, se presentaba en la aplicación de citas únicamente como "Ángel" y mostraba fotos ajenas de un joven.

Desde ese perfil comenzó a conversar con la mujer que realizó la denuncia, y sostuvo una relación sentimental que se prolongó durante un año.

Aseguraba que tenía una empresa constructora en Santa Fe y que trabajaba como pastelero en un hotel de San Juan. Con esa historia justificaba una agenda cargada de ocupaciones y viajes, que aparecían como explicación cada vez que surgía la posibilidad de encontrarse.

La relación empezó en Tinder y se sostuvo durante un año sin encuentros personales. El hombre usaba fotos ajenas para ocultar su identidad. Imagen ilustrativa. (Foto: cottonbro studio / Pexels).

Para darle credibilidad al relato, también usó un segundo celular desde el que se hacía pasar por su propia madre. La joven intercambiaba mensajes con esa supuesta familiar sin saber que detrás de los dos teléfonos estaba el mismo hombre.

Las urgencias con las que consiguió más de $4 millones

Con el vínculo ya establecido, comenzaron los pedidos de dinero. El acusado alegaba que se le había roto la camioneta, que necesitaba comprar medicamentos o que atravesaba dificultades económicas con su supuesta empresa. La mujer le enviaba fondos convencida de que estaba auxiliando a su pareja.

Las transferencias se acumularon hasta superar los $4 millones. Después de la denuncia, Pedernera fue imputado por estafa y la investigación continuó mientras permanecía en libertad. Meses más tarde, la defensa y la acusación avanzaron con una salida acordada.

Fue sobreseído después de cumplir con un acuerdo para devolver la plata. La denunciante recuperó el dinero que había transferido mientras creía estar ayudando a su pareja.

El juez de Garantías Pablo Leonardo León, de San Juan, dictó la resolución tras constatar que se había completado la reparación integral pactada entre las partes. La Fiscalía avaló el pedido después de revisar la documentación de los pagos.

El pago de $2 millones, las cuotas y el sobreseimiento

En noviembre de 2025, la defensora oficial Sandra Leveque y el fiscal Adrián Riveros comunicaron que habían alcanzado una conciliación económica aceptada por la víctima. El compromiso establecía una primera entrega de $2 millones en efectivo y el pago del saldo en nueve cuotas, previstas para 2026.

El artículo 59 del Código Penal contempla la conciliación o la reparación integral del perjuicio entre los motivos que permiten extinguir la acción penal, de acuerdo con las normas procesales correspondientes. En este expediente, el cumplimiento del acuerdo fue el fundamento del sobreseimiento.

En la audiencia final intervino el fiscal Pablo Martín, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, quien avaló el pedido después de comprobar que la mujer había recuperado el dinero. Pedernera estuvo representado por Sandra Leveque y manifestó su arrepentimiento ante el magistrado.