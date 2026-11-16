El dólar oficial abre a $1.570 en venta, mientras que el blue se posiciona en $1.575. La brecha cambiaria entre ambas cotizaciones se mantiene en 0% al inicio de esta jornada.

Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo, este lunes 16 de noviembre

En la apertura de este lunes 16 de noviembre, el dólar oficial mantiene su cotización en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta . Esta cotización define el piso del mercado cambiario y es la que utiliza el Banco Central para sus operaciones.

El dólar blue , por su parte, se posiciona en $1.555 para la compra y $1.575 para la venta . La diferencia respecto al oficial es mínima en esta jornada.

En el segmento de los dólares financieros, el panorama muestra mayor dispersión. El dólar MEP (también conocido como dólar bolsa) abre con una cotización de $1.575,5 para la compra y $1.580,9 para la venta . Este tipo de cambio refleja las operaciones de compraventa de acciones en el mercado local.

El dólar CCL (contado con liquidación) se cotiza en $1.668,2 para la compra y $1.671,9 para la venta. Esta modalidad implica operaciones más complejas y generalmente refleja mayores primas respecto a los otros segmentos.

Otras cotizaciones del dólar

En el mercado de criptomonedas, el dólar presenta una cotización de $1.671,78 para la compra y $1.675,41 para la venta. Esta cotización se utiliza como referencia en plataformas de intercambio de activos digitales.

El dólar mayorista, utilizado por entidades financieras en operaciones de gran volumen, abre a $1.534,5 para la compra y $1.543,5 para la venta. Este segmento presenta la menor cotización del mercado.

En el segmento de tarjeta de crédito, las entidades bancarias ofrecen una cotización de $1.976 para la compra y $2.041 para la venta. Esta es la cotización más elevada de todas las modalidades disponibles y aplica cuando se realizan compras en el exterior con tarjeta.

La sesión comienza sin sobresaltos en el mercado cambiario. Los valores se mantienen estables respecto al cierre de la semana anterior. El dólar oficial continúa siendo la referencia principal para las operaciones comerciales y de comercio exterior.