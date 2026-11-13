Emiten alerta y suspenden todos los vuelos de salida en Estados Unidos por seguridad: no ocurría desde el 11-S

La FAA ordenó detener todos los vuelos de salida. Investigan el origen del problema y aún no hay precisiones sobre cuándo se reanudarán las operaciones.

La FAA suspendió todos los vuelos de salida en Estados Unidos por seguridad.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó una inusual paralización de todos los vuelos de salida en el territorio nacional. La medida fue adoptada este viernes por "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad" . Por el momento, no se brindaron detalles sobre el origen del problema.

La disposición establece que todo el tráfico aéreo que tenga previsto despegar debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso. La alerta fue difundida por la FAA y reportada por la cadena NBC News, que señaló que la comunicación oficial no incluyó información adicional sobre los motivos de la decisión.

"Todo el tráfico que sale debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso", indicó el organismo estadounidense en su aviso.

En cuanto a los vuelos internacionales que tienen previsto arribar al país, la FAA informó que serán gestionados caso por caso. Esto significa que las restricciones se concentran, por el momento, en las operaciones de salida.

Qué se sabe sobre la suspensión de vuelos en Estados Unidos

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que los técnicos de la Administración Federal de Aviación trabajan para determinar qué ocurrió.

"Los técnicos de la FAA están investigando el problema", escribió el funcionario en una publicación en línea. Además, aseguró que el Gobierno proporcionará "actualizaciones inmediatas" a medida que se conozcan nuevos detalles.

La medida generó especial atención debido a que las paralizaciones del tráfico aéreo a escala nacional son extremadamente poco frecuentes en Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades no precisaron cuánto tiempo podría extenderse la suspensión ni cuándo se retomarán las operaciones habituales.

El antecedente de los atentados del 11 de septiembre

Uno de los antecedentes más importantes de una paralización aérea de estas características se remonta al 11 de septiembre de 2001, cuando se produjeron los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

En aquella oportunidad, la FAA ordenó una suspensión sin precedentes de los vuelos en todo el territorio estadounidense. Todo el tráfico aéreo civil quedó detenido y los aviones que ya estaban en vuelo recibieron instrucciones de aterrizar en los aeropuertos disponibles más cercanos.