Caminaba por pleno centro con cinco pedidos de captura y fue sorprendido por la policía

Personal de la División Recaptura de Evadidos verificó los datos y dispuso la detención del sujeto.

El detenido era intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

La Policía de la provincia de Neuquén logró la detención de un sujeto en pleno centro de la capital. El caso tuvo una particular connotación ya que el hombre atrapado circulaba con cinco pedidos de captura vigentes.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, personal de la División Recaptura de Evadidos logró interceptarlo , luego de verificar que presentaba distintas causas judiciales por delitos contra la propiedad.

La investigación se inició por pedido de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén , luego de que se solicitara localizar al sujeto, quien había proporcionado un domicilio inexistente, dificultando su ubicación.

Una vez recibido el aviso, las fuerzas de seguridad iniciaron una serie de tareas investigativas y de observación encubierta.

La víctima del robo del Ford Fiesta hizo la denuncia en la Comisaría Primera.

Ubicación y detención

Tras las diligencias, los efectivos lograron identificar al hombre buscado cuando transitaba en pleno centro por avenida Argentina, frente a la Catedral de Neuquén capital.

Sin dudarlo, procedieron a su inmediata aprehensión.

El Ministerio Público Fiscal, junto a la Policía, están trabajando en la búsqueda de información sobre el salvaje hecho. Sebastián Fariña Petersen

Formulación de cargos

Una vez atrapado, la fiscal interviniente dispuso que el hombre quede detenido y alojado en una dependencia policial de la ciudad.

Ahora, la justicia avanza en una audiencia de formulación de cargos, en la que se definirá su situación procesal.

Cayó en Plottier un hombre que era buscado por un homicidio

Un procedimiento de rutina realizado en las inmediaciones de las calles Godoy y Roca, en Plottier, finalizó el pasado domingo 8 de noviembre con la detención de dos hombres, entre los cuales se encontraba un prófugo de la Justicia con una orden de captura vigente por homicidio. La intervención estuvo a cargo del personal de la Comisaría Séptima, luego de que los efectivos fueran alertados por incidentes en la zona.

El operativo se desencadenó cuando la patrulla preventiva detectó a uno de los sospechosos generando altercados y disturbios en la vía pública. Ante la conducta del sujeto, los uniformados procedieron de inmediato a su correspondiente identificación. Durante la requisa de seguridad sobre las prendas de los involucrados, los agentes hallaron e incautaron un cuchillo tipo asador que llevaba oculto uno de los sospechosos.

En simultáneo con la inspección del personal policial, inspectores de Tránsito Municipal se sumaron al procedimiento para fiscalizar una motocicleta en la que se desplazaban los hombres. Tras constatar que el rodado carecía por completo de la documentación reglamentaria para circular, las autoridades locales dispusieron su secuestro preventivo.

El punto decisivo del procedimiento ocurrió al momento de cotejar los datos personales de los involucrados con la base del sistema informático policial. Al verificar la identidad de los mismos, los efectivos confirmaron que sobre uno de ellos pesaba una orden de detención firme por homicidio, librada por el Poder Judicial de la comarca.

Finalmente, ambos individuos fueron esposados y trasladados a la sede de la Comisaría Séptima. Allí quedaron supeditados a las actuaciones correspondientes: el sujeto armado por infracción al código de faltas local y el imputado por homicidio puesto a disposición inmediata del magistrado interviniente para tramitar su posterior traslado y comparecencia ante la fiscalía.