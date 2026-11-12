Los paró la Policía por 45 gramos de marihuana: un vecino los mandó al frente

Eran tres los ocupantes del vehículo que fue interceptado por personal policial sobre calle Copahue. Uno de ellos tenía tobillera electrónica.

Un procedimiento preventivo llevado a cabo durante la tarde del miércoles en la capital neuquina culminó con el secuestro de marihuana y otros elementos . El operativo fue realizado por efectivos de la Policía de Neuquén , quienes interceptaron a un grupo de personas que circulaban a bordo de un vehículo particular por las calles del barrio Confluencia, en el sector Este de la ciudad .

De acuerdo con la información oficial difundida por la fuerza provincial, las actuaciones se iniciaron a raíz de una alerta temprana emitida por un vecino de la zona, quien advirtió sobre movimientos sospechosos en el sector.

A partir de ese aviso, los uniformados que realizaban tareas de patrullaje preventivo se desplazaron rápidamente hacia el punto indicado y lograron interceptar un auto en el que viajaban tres ocupantes sobre la calle Copahue, en las inmediaciones de la intersección con Obreros Argentinos .

Al momento de proceder a la identificación de las personas y realizar las diligencias de rigor, los efectivos mantuvieron un diálogo con los ocupantes del rodado.

Según consignó el parte policial, durante el desarrollo de la intervención los sujetos exhibieron de manera voluntaria una serie de elementos que llevaban consigo dentro del habitáculo: varias bolsas que contenían una sustancia vegetal de color verde, además de una balanza de precisión y dos picadores.

Ante la presunción de estar frente a una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, los agentes de la División Seguridad y Operativa Bancaria solicitaron de inmediato la presencia de personal especializado en el lugar. Minutos más tarde, arribó una comisión perteneciente al Departamento Antinarcóticos, cuyos peritos tomaron intervención para realizar las pruebas de campo y el pesaje reglamentario.

Tras el analisis, los especialistas confirmaron que se trataba de cannabis sativa, arrojando un peso total de 45 gramos. Finalmente, los efectivos procedieron al secuestro formal tanto de la droga hallada como de la balanza de precisión y los dos picadores, quedando todo el material incautado a disposición de la Justicia.

En las imágenes del procedimiento, difundidas por la Policía, puede observarse que uno de los hombres interceptados llevaba una tobillera electrónica, pero no se explayaron al respecto.

Viajaban para Villa La Angostura y un perro de la Policía encontró cocaína y marihuana

Un control vehicular sobre la Ruta 40 derivó en el secuestro de cocaína y marihuana y la demora de cuatro hombres mayores de edad. El procedimiento se realizó el sábado 7 de noviembre, a la altura del kilómetro 2056, en jurisdicción del Destacamento Nahuel Huapi con la participación de un perro detector de narcóticos.

El operativo comenzó cuando efectivos policiales identificaron un Volkswagen Virtus en el que viajaban cuatro ocupantes. De acuerdo a lo informado por la Policía durante el procedimiento, los uniformados detectaron una situación que motivó la intervención de personal especializado de Gendarmería Nacional y Seguridad Vial.

Con intervención de la Fiscalía correspondiente, mencionaron que se realizó una inspección voluntaria de las pertenencias de los pasajeros. La búsqueda de posibles sustancias ilegales fue realizada con el can y como resultado, encontraron cuatro envoltorios con una sustancia vegetal de color verde y otro paquete que contenía una sustancia blanca.

Personal de Gendarmería Nacional realizó las pruebas de campo sobre las sustancias secuestradas. Los análisis dieron resultado positivo para cannabis y clorhidrato de cocaína.

El pesaje determinó que había 23,32 gramos de cannabis y 1,01 gramos de cocaína, a razón de 5 gramos de marihuana por pasajero, y menos de una dosis por cada uno. Los elementos fueron secuestrados y quedaron bajo las respectivas cadenas de custodia.