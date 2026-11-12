Sigue el calor y vuelven las tormentas con viento a Neuquén: qué dice el pronóstico del tiempo

Las tormentas podrían volver a Neuquén en las próximas horas y bajarán las temperaturas en la región, aunque el ambiente primaveral continuará presente.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó una jornada de jueves atravesada por temperaturas cálidas y el desarrollo de tormentas eléctricas y precipitaciones, condiciones que darán paso a un fin de semana cálido e inestable antes de un pronunciado descenso de la temperatura y vientos intensos hacia el comienzo de la próxima semana.

Según el pronóstico del tiempo, para este jueves 12 de noviembre se espera durante el día la ocurrencia de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones , con una temperatura máxima que alcanzará los 34°C, acompañada por vientos del sur a 30 km/h y ráfagas de 33 km/h. Hacia la noche, las condiciones seguirán inestables con un marcado descenso del termómetro hasta los 12°C, momento en el cual el viento rotará al sudeste a 36 km/h e impulsará ráfagas severas que alcanzarán los 50 km/h.

Omar Novoa

El viernes 13 de noviembre ofrecerá una tregua en las precipitaciones. Durante el día se prevé cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de 29°C, vientos del sudeste a 26 km/h y ráfagas sostenidas de idéntica velocidad. Por la noche, la nubosidad aumentará a parcialmente nublado, fijando una mínima de 11°C con vientos del este a 17 km/h y ráfagas que treparán a los 30 km/h.

¿Qué pasará el fin de semana en Neuquén?

El fin de semana mantendrá las temperaturas elevadas pero con el regreso del mal tiempo. El sábado 14 comenzará con un día parcialmente nublado y una máxima que volverá a ubicarse por encima de la barrera de los treinta grados, llegando a los 31°C. Se prevén vientos del noreste a 22 km/h con ráfagas de 24 km/h.

Por la noche, el cielo pasará a estar completamente cubierto, registrándose una mínima de 15°C y vientos del noreste a 24 km/h con ráfagas intensas de 46 km/h.

El domingo 15 se espera una desmejora en las condiciones climáticas en toda la capital provincial, ya que durante el día se anuncian tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones con una máxima de 27°C, vientos del noroeste a 33 km/h y ráfagas de 43 km/h. Durante la noche persistirá el tiempo inestable, con una mínima de 12°C y vientos del sur soplando a 22 km/h con ráfagas de la misma intensidad.

El arranque de la próxima semana traerá vientos significativos y un posterior descenso de las temperaturas en todo el Alto Valle. El lunes 16 de noviembre transcurrirá con cielo parcialmente nublado tanto de día como de noche.

Durante el día, se prevé una temperatura máxima de 27°C con vientos leves del oeste a 11 km/h aunque con ráfagas de viento intensas que tocarán los 57 km/h, mientras que la noche cerrará con 10°C de mínima, vientos del sudoeste a 48 km/h y ráfagas que llegarían a los 54 km/h.

Finalmente, el martes 17 consolidará el ingreso de aire más fresco y ventoso en la ciudad. Durante el día, el cielo se mantendrá cubierto por completo y la temperatura máxima caerá hasta los 19°C, bajo vientos fuertes del sudoeste a 44 km/h con ráfagas de 49 km/h. La noche culminará con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 7°C y vientos del sudoeste a 36 km/h con ráfagas de 50 km/h.