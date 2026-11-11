El pueblo que ya no tendrá que viajar 50 kilómetros para cargar nafta: Bajada del Agrio recuperó su estación de servicio

Después de años de gestiones, el intendente habilitó el Módulo de Abastecimiento Social de YPF. El pueblo se prepara para ser parada obligada hacia el norte neuquino.

Hay noticias que a los pueblos chicos los enaltecen, los engrandecen y los alientan a seguir trabajando por un futuro próspero. La de Bajada del Agrio es una de ellas. Este 10 de noviembre, Día de la Tradición, se realizó la reapertura oficial del Módulo de Abastecimiento Social (MAS) de YPF, con expendio de Nafta Súper, Infinia y Diésel.

El módulo ya existía. Había sido inaugurado el 4 de junio de 2013 como el quinto MAS del país, con capacidad de 34.000 litros y alimentado por energía eólica. Pero llevaba años cerrado. Recuperarlo fue una pulseada.

“Después de varios años de gestión pudimos acceder a un aporte no reintegrable que alcanzó para poder comprar combustible y, después de todas las auditorías, pudimos abrir”, contó Ricardo Esparza, intendente de la localidad, en contacto con LM Neuquén .

La gestión se hizo con el ministro de Economía, Guillermo Koenig, del gobierno de Rolando Figueroa. El equipo local que empujó el trámite fue Magdalena Mendoza, Angie Valdez, Federico Campos, Walter Guzmán y Leandro Gutiérrez, administrador a cargo de las auditorías.

“Se lo querían llevar al módulo. Gracias a gestiones que hice no se lo llevaron porque tampoco lo permití. Hoy podemos disfrutar de la apertura. Costó un montón, pero hoy estamos felices y agradecidos”, dijo el jefe comunal.

El MAS funcionará de lunes a sábado, mañana y tarde, y domingo por la tarde. Los horarios de 8 a 12 y de 16 a 20 horas.

Fin de los bidones y de viajar 50 km

Hasta ahora, los 1.068 vecinos de Bajada del Agrio —según el Censo 2022— debían viajar a Las Lajas o Zapala solo para cargar combustible. Muchos, además, compraban en bidones, con el peligro que eso implica.

“Ya notificamos a las personas para que no vendan más en bidones. Era un peligro inminente”, aseguró Esparza.

Ahora el combustible queda en el pueblo: se retiene el consumo, se dinamiza la economía local y se genera mano de obra local en despacho, seguridad y administración.

De qué vive Bajada del Agrio

El pueblo vive del campo y empieza a vivir del turismo. Ganadería bovina Hereford y Angus, ovinos, caprinos, equinos y trashumancia son la base, con fiestas emblemáticas como la del Agricultor y la de Don Maciel.

A eso se suma el camping municipal, el ecoturismo y la pesca deportiva en el río Agrio, que atraen cada verano a más visitantes.

La columna vertebral: la Ruta 14

El MAS llega en un momento estratégico. Según anunció este año el gobernador Rolando Figueroa, a fines de 2027 se licitará el asfaltado de la Ruta Provincial 14 en el tramo Mariano Moreno - Covunco, atravesando Bajada del Agrio y conectando con la Ruta Nacional 40 hacia Chos Malal.

Esa obra, prevista para el bienio 2028-2029, cambiará todo: mayor flujo vehicular, más turistas hacia el norte neuquino, y un ahorro de una hora de viaje y unos 60 kilómetros para conectar la Confluencia con el norte por el centro neuquino.

“Esto pretende hacer foco en un servicio para el pueblo, pero también para el turista en la época que se viene ahora de las vacaciones”, cerró Esparza.

Bajada del Agrio ya no es un pueblo de paso sin nafta. Es un pueblo que se planta, se integra a todo el territorio neuquino y se prepara para crecer.