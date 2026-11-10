Investigan si fue intencional el incendio sobre una vivienda que quedó destruida en Don Bosco I

Bomberos de Policía de Neuquén sofocaron, en la tarde de este martes, las llamas que dejaron daños totales en un inmueble de la calle Domene al 1.300.

Dos pintadas con aerosol en el acceso a una vivienda destruida tras un incendio abrió un interrogante sobre la causa del siniestro. Bomberos de la Policía de Neuquén extinguieron el fuego, durante la tarde de este martes, en un inmueble de la calle Domene al 1.300 del barrio Don Bosco I.

El jefe del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Neuquén, Juan Molina , detalló a LM Neuquén que acudieron a la vivienda en llamas ni bien fueron alertados desde el Comando de Operaciones Policiales (COP). Dijo que recibieron la convocatoria a las 15.30 e inmediatamente acudieron con dos dotaciones al lugar por un presunto incendio en una vivienda de material. “Al arribar a las inmediaciones, se observó que el fuego se encontraba generalizado sobre la casa por lo que se procede a sofocar y extinguir el proceso combustivo”, relató Molina.

El bombero señaló que, al momento de arribar al lugar, no se encontraban ocupantes ni dentro ni fuera de la propiedad. “No hubo que lamentar ni víctimas ni lesionados”, aseguró.

Los daños materiales fueron totales dado que afectaron por completo tanto la estructura como el mobiliario de la casa. Si bien no estaban los ocupantes dentro de la vivienda, luego apareció un familiar.

Gentileza Bomberos de Policía de Neuquén

Qué decían las pintadas

La causa del incendio está siendo investigadas dado que se constató que en el acceso a la vivienda destruida por el fuego quedaron una par de pintadas: “Asesino” y “violín”. Al parecer mensajes de esta índole no solo se registraron en el exterior sino también en el interior del inmueble.

El jefe del Cuartel indicó que se le dio intervención inmediata al área judicial y al área de siniestros de la Dirección de Bomberos para llevar a cabo las pericias correspondientes y determinar las causas que originaron el fuego.

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Al momento de desatarse el incendio, los propietarios no se encontraban en el inmueble. El personal policial y de bomberos únicamente pudo entrevistar en el lugar a un familiar del dueño de la casa, quien se acercó a la escena pero no aportó mayores datos sobre lo sucedido. Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de la investigación para determinar si se trató de un hecho intencional.