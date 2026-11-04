Créditos hipotecarios Anses: esto hay que ganar para comprar una casa en 2026

Uno de los requisitos para acceder a esta línea de financiamiento es acreditar determinados ingresos mensuales. Los montos están atados a la cuota inicial.

El Gobierno nacional presentó a fines de agosto una nueva línea de créditos hipotecarios financiados a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ( FGS ) de la ANSES . A través de estos préstamos, se puede solicitar un máximo de 150.000 UVA , equivalentes a unos $326 millones (cerca de US$ 208.000), con un plazo de devolución de entre 15 y 25 años.

Los créditos están destinados a la compra , construcción , ampliación o refacción de viviendas, con una tasa de interés que no puede superar el 7,5% (+UVA). Como es habitual en este tipo de financiamiento, uno de los requisitos centrales para acceder al préstamo es demostrar determinados ingresos mensuales que garanticen el cumplimiento de la cuota inicial.

La modalidad permite sumar los ingresos de dos o más integrantes del grupo familiar . Esta alternativa amplía la capacidad de financiación, aunque depende de las reglas particulares de cada entidad.

Estos créditos son financiados a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Cuánto hay que ganar para acceder a los créditos hipotecarios de ANSES

Uno de los datos más importantes para quienes quieren comprar una propiedad es el ingreso mensual que deben demostrar. En general, los bancos evalúan la relación entre la cuota inicial del préstamo y los ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar. En el caso de los créditos hipotecarios de ANSES, el valor de la primera cuota no puede superar el 25% de los ingresos del solicitante o su grupo familiar.

A modo de ejemplo, el Ministerio de Economía difundió una simulación de un préstamo hipotecario con una tasa de UVA más 7% anual y un plazo de devolución de 25 años. En este caso, la cuota inicial sería de $865.098, por lo que se necesitarían ingresos por unos $3.460.391 netos mensuales.

Cómo calcular la relación entre la cuota inicial y los ingresos requeridos

Existe un cálculo sencillo para despejar esta duda: se multiplican los ingresos netos por 0,25. El resultado representa el monto máximo de cuota utilizado como referencia para presentar la solicitud. El sueldo necesario está atado al monto del préstamo: si es bajo, será inferior, pero si se busca financiar una propiedad de mayor valor, el ingreso exigido se incrementará.

Mientras más alto es el monto del préstamo, más ingresos serán necesarios demostrar.

A continuación, algunos ejemplos de cuánto debería acreditar mensualmente un grupo familiar según la cuota inicial del crédito:

Cuota inicial de $250.000: ingresos por al menos $1.000.000

Cuota inicial de $375.000: ingresos por al menos $1.500.000

Cuota inicial de $500.000: ingresos por al menos $2.000.000

Cuota inicial de $625.000: ingresos por al menos $2.500.000

Cuota inicial de $750.000: ingresos por al menos $3.000.000

Cuota inicial de $875.000: ingresos por al menos $3.500.000

Cuota inicial de $1.000.000: ingresos por al menos $4.000.000

Cómo son los créditos hipotecarios de ANSES

Estos préstamos para vivienda se impulsan mediante recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por ANSES. Los fondos se canalizan hacia las entidades financieras participantes, que son las encargadas de evaluar a los solicitantes, determinar si cumplen las condiciones y aprobar o rechazar las operaciones.

Entre las condiciones generales anunciadas para este esquema se encuentran:

Tasa de interés máxima : UVA más 7,5% anual.

: UVA más 7,5% anual. Plazo mínimo de devolución : 15 años.

: 15 años. Monto máximo por préstamo : el equivalente a 150.000 UVA.

: el equivalente a 150.000 UVA. Destino: financiar operaciones de vivienda, según las condiciones de cada línea y entidad participante.

Con esta modalidad, se pueden solicitar hasta unos 200.000 dólares.

Los créditos se expresan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), una unidad cuyo valor se actualiza según la inflación. Por ello, aunque la tasa de interés se establezca al contratar el préstamo, las cuotas en pesos pueden aumentar a medida que cambia el valor de la UVA.

Cómo solicitar un crédito hipotecario con fondos de ANSES

El trámite no se hace completando un formulario en ANSES, sino que la solicitud debe realizarse a través de las entidades que resultaron adjudicatarias de las licitaciones realizadas por el Banco Central (BCRA). En la primera licitación, se colocaron $ 200.000 millones, a los cuales accedieron 14 bancos.

Por eso, el primer paso es identificar qué entidades tienen líneas disponibles y cuáles son sus condiciones para acceder a la financiación. Recientemente, el Banco Nación informó que ya otorgó más de 210 créditos para la compra de primera vivienda, con un monto promedio de $147 millones por operación, lo que al tipo de cambio oficial representa unos US$ 95.000.