La provincia entregó los primeros créditos hipotecarios. 

Hay 1.000 adjudicados y otras 1.300 solicitudes preaprobadas. Alcanza a 20 localidades de las siete regiones del territorio neuquino.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles el acto de entrega de los primeros créditos hipotecarios no bancarios del programa Neuquén Habita , una herramienta impulsada para facilitar el acceso a la vivienda propia y acompañar a las familias en la construcción, ampliación y refacción de sus hogares.

El programa ya tiene 1.000 adjudicados y otras 1300 solicitudes preaprobadas, alcanzando a 20 localidades de las siete regiones.

“Hoy tenemos en la provincia, sin contar los préstamos, 15.000 soluciones habitacionales en marcha”, aseguró Figueroa. El mandatario realizó anuncios de ampliación de facilidades para quienes deben cancelar su terreno y reconoció que gracias a esta iniciativa “eliminamos el curro en la obra pública, es un gran costo que lo terminaban soportando todos los ciudadanos”.

“Elegimos Neuquén porque creemos que hay un futuro”, reafirmó Figueroa y recordó que muchos neuquinos podrán acceder a soluciones habitacionales aún cuando no eran elegibles por los bancos.

Durante su discurso, Figueroa amplió las facilidades para acceder a los créditos de Neuquén Habita que beneficiará a quienes no tienen cancelados sus terrenos, brindándoles asistencia para completar el requisito necesario para las hipotecas.

Trámite

“Estamos lanzando un adicional con un solo trámite, el mismo que hicieron ustedes, para que los vecinos que tienen un terreno hipotecado o que todavía lo están pagando y no pueden acceder al préstamo reciban los fondos para cancelarlo”, señaló.

Ejemplificó que las personas que reciban los lotes van a poder solicitar un préstamo. “Una vez cancelado, podrán acceder al préstamo para ejecutar su vivienda con el mismo trámite”, indicó.

“La forma de trabajar es alimentar un círculo virtuoso: cuando ustedes cancelen sus préstamos, otras personas van a tener la posibilidad de acceder a uno nuevo”, sostuvo.

Figueroa cerró su discurso con un mensaje de futuro a los beneficiarios: “Ojalá que puedan construir a partir de este préstamo no una casa, sino un hogar”.

Abandono de Nación

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi recordó que cuando el gobierno nacional eliminó la Secretaría de Vivienda y Hábitat y además restringió el crédito Procrear, las provincias argentinas “tuvimos que tomar una decisión”.

“En la provincia de Neuquén se tomó la decisión de invertir con muchísima responsabilidad, peso a peso en este programa en Neuquén Habita, y brindar las soluciones habitacionales para que hoy lleguemos a este momento”, dijo.

“La motosierra, hace ruido, pero no paga casas, no paga alquileres, no compra materiales. Para eso hace falta un estado presente, ordenado, y que priorice a cada uno de ustedes para lograr buscar las soluciones habitacionales que necesitamos en la provincia de Neuquén”, expresó.

La ministra recordó que ordenar “no es guardar los recursos ni tampoco abandonar a las familias a su suerte, es cuidar los fondos públicos, pero para destinarlos donde más se necesita”. Y en este sentido reconoció que “se necesitaba resolver el déficit habitacional”.

Los créditos

La iniciativa recibió más de 4.000 postulaciones en toda la provincia. De ese total, 300 solicitudes ya fueron aprobadas y sus titulares comenzaron a recibir el primer desembolso. Además, más de 1300 familias cuentan con solicitudes preaprobadas y 700 familias aguardan completar la presentación de los planos de sus viviendas para continuar con el proceso.

Para acompañar a las familias que se encuentran en la etapa de presentación de planos, la Provincia facilita el acceso a prototipos de viviendas y trabaja junto con el Colegio de Arquitectos para poner a disposición profesionales que colaboren en la elaboración de los proyectos y permitan completar los trámites necesarios para acceder al financiamiento.

De la actividad participaron también los ministros Jefe de Gabinete Juan “Luis” Ousset y de Gobierno, Jorge Tobares; los secretarios de Vivienda y Hábitat de Neuquén, Ana Servidio y del interior Gustavo Coatz; el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich y el presidente del Banco Provincia del Neuquén (BPN) Gabriel Bosco. Además participaron intendentes, presidentes de comisiones de fomento y delegados regionales.

Dos líneas de financiamiento

Los créditos hipotecarios de Neuquén Habita se financian con recursos propios de la Provincia y cuentan con asistencia técnica del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Están destinados a viviendas únicas y de ocupación permanente, mediante dos modalidades que contemplan distintas necesidades habitacionales.

La línea de construcción de vivienda nueva permite solicitar montos de entre 75 y 150 millones de pesos para construir sobre un terreno propio escriturado. El financiamiento puede cubrir hasta el 100% del presupuesto de obra, con un plazo de devolución de hasta 20 años.

Por su parte, la línea de ampliación y refacción contempla créditos de entre 30 y 75 millones de pesos para mejorar viviendas existentes que cuenten con escritura, con un plazo de devolución de hasta 10 años.

Ambas líneas contemplan una tasa nominal anual del 2%, con capital ajustable por la Unidad de Vivienda (UVI), y establecen que la cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar. El ingreso mínimo requerido depende del monto y la modalidad del crédito solicitado.

Se trata de una herramienta de financiamiento público no bancario que permite a las familias elegir a los profesionales, constructores y proveedores que llevarán adelante sus proyectos, promoviendo también el trabajo y la actividad económica en cada localidad.

Recupero

El programa se sostiene a través de un mecanismo de recupero solidario: las cuotas que abonan las familias regresan al Fondo Neuquino para la Vivienda, lo que permite reinvertir esos recursos y ampliar las posibilidades de acceso a nuevas soluciones habitacionales.

Los primeros créditos aprobados corresponden a familias de 15 localidades de la provincia: Centenario, Chos Malal, Cutral Co, Huinganco, Junín de los Andes, Neuquén capital, Picún Leufú, Plaza Huincul, Plottier, San Martín de los Andes, San Patricio del Chañar, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, Vista Alegre y Zapala.

Los montos de financiamiento y los ingresos requeridos varían según la línea elegida. Para la construcción de una vivienda nueva, los créditos van de 75 a 150 millones de pesos, con ingresos mínimos aproximados de entre 1,3 y 2,6 millones de pesos mensuales.

En tanto, para ampliación o refacción, los montos van de 30 a 75 millones de pesos y los ingresos mínimos requeridos oscilan entre 950.000 y 2,4 millones de pesos mensuales. En ambos casos, el ingreso neto máximo permitido para acceder al programa es de 6,5 millones de pesos mensuales.