Dolor por la muerte de un exintendente y referente del MPN provincial

Dolor por la muerte de un exintendente de San Marín de los Andes.

La comunidad de San Martín de los Andes se encuentra conmovida por el fallecimiento , del exintendente local Raúl Miguel que tuvo lugar este miércoles en esa ciudad lacustre. Políticos y allegados a la familia manifestaron su dolor.

El intendente actual de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, lo recordó con sentidas palabras por su extensa trayectoria en la política local como provincial. Desde el Municipio despidieron con profundo pesar a Raúl Miguel, quien fuera intendente de esa ciudad cordillerana entre 1987 y 1991.

“Histórico dirigente del Movimiento Popular Neuquino, hombre de la política local y provincial, Miguel también fue un activo integrante del Comité Hua Hum para, desde allí, fortalecer la integración con Chile”, manifestó Saloniti tras agregar que acompaña con afecto a su familia y seres queridos.

Amigos y allegados al referente del MPN local recordaron que durante su gestión como intendente se creó por primera vez la Secretaría Municipal de Turismo. También que tuvo una participación activa durante mucho tiempo en la Asociación Hotelera Gastronómica y que colaboró estrechamente con la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Puentes de Luz, la cual trabaja con niños con discapacidad.

Gentileza

Era considerado un hombre polifacético. Dentro del grupo de campaña política, actuaba como guía y referente de todos, manteniéndose sumamente activo, con energía y participando en la planificación de la campaña hasta pocos días antes de su muerte.

Destacan su compromiso con el desarrollo de la localidad

Raúl MIguel también fue empresario hotelero de esa localidad cordillerana. Desde la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) tambien expresaron su profundo pesar por su fallecimiento y destacaron su trayectoria por estar "estrechamente vinculada al crecimiento de San Martín de los Andes".

Señalaron que "a lo largo de su vida desempeñó un rol importante tanto en la gestión pública como en la actividad turística, contribuyendo desde distintos ámbitos al fortalecimiento de uno de los principales motores de nuestra comunidad. Su compromiso con el turismo y con el desarrollo local deja una valiosa huella en la historia de nuestra localidad y en quienes compartieron con él distintos espacios de trabajo y participación".

Desde la comisión directiva de la AHGSMA extenideron sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.