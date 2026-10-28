España Sinfónica llega al Cine Teatro Español con orquesta, ballet y obras de Manuel de Falla

El viernes 30 y el sábado 31 de octubre, la Orquesta Sinfónica del Neuquén y el Ballet de la Asociación Española celebran la música española en un programa único.

El Cine Teatro Español de Neuquén (Av. Argentina 235) será escenario de una celebración musical de primer nivel. La Fundación BPN y la Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquén presentan "España Sinfónica".

El espectáculo reúne a la Orquesta Sinfónica del Neuquén , dirigida por el maestro Andrés Tolcachir, y al Ballet de la Asociación Española , bajo la conducción de Silvia Seisdedos. Las funciones se realizarán el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, a las 21 horas.

Marlene Velásquez Herwitt , presidenta de la Fundación BPN, destacó que el programa recorre algunos de los momentos más brillantes de la música española, desde las grandes páginas de zarzuela hasta las obras sinfónicas más reconocidas internacionalmente.

Adelantó que el público podrá escuchar la Mazurca de las sombrillas de Luisa Fernanda (Federico Moreno Torroba), los intermedios de La boda de Luis Alonso (Gerónimo Giménez) y de La Dolores (Tomás Bretón), y el Intermezzo sinfónico de La leyenda del beso (Reveriano Soutullo y Juan Vert).

Año Manuel de Falla: tres obras del gran maestro español

El concierto coincide con un año especial: en 2026 se conmemoran los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla y los 80 años de su fallecimiento. En su homenaje, "España Sinfónica" incluye tres de sus creaciones más emblemáticas: La vida breve, El amor brujo y El sombrero de tres picos.

Figura central de la música española del siglo XX, Falla tiene además un vínculo entrañable con Argentina: pasó sus últimos años en Alta Gracia, Córdoba, donde murió en 1946.

El recorrido se completa con obras de dos compositores que encontraron en España una fuente de inspiración. De Georges Bizet se interpretarán el Preludio, Los toreadores y el Intermezzo de *Carmen*; de Nikolái Rimski-Kórsakov, la célebre Alborada del capricho español. Ambas piezas forman parte del repertorio sinfónico más valorado del mundo y prometen un cierre a la altura de la velada.

Las entradas tienen un valor de $40.000 y están a la venta en boletería de lunes a viernes de 8:30 a 21 horas. El sábado 31, la boletería abrirá a partir de las 18 horas. El espectáculo cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén y BPN.