Retuvieron un avión en Iguazú porque sospechan que Flávio Bolsonaro planeaba irse a EE.UU: qué dijo Migraciones

La Justicia brasileña le había ordenado horas antes entregar sus pasaportes, y tiene prohibido salir del país.

Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil y su entorno negó un viaje a la Argentina (Foto: Reuters / Agustín Marcarian)

Un avión privado de la empresa Baires Fly quedó retenido este martes en el aeropuerto de Puerto Iguazú , donde debía iniciar un viaje a Estados Unidos. La sospecha es que uno de sus pasajeros iba a ser Flávio Bolsonaro , que tiene prohibido salir de Brasil.

La aeronave llegó desde Buenos Aires y tenía previsto embarcar a cuatro pasajeros, con una tripulación de dos comandantes y una azafata. El plan de vuelo fue cancelado y no está confirmado que el senador fuera a abordarla; Rogério Marinho , coordinador de su campaña presidencial, negó que saliera de su país.

El caso se conoce dos días después de la derrota de Bolsonaro frente a Lula da Silva en el balotaje. El juez Alexandre de Moraes le ordenó entregar sus pasaportes en una causa por presunto lavado de dinero vinculada al abogado Willer Tomaz .

El diario O'Globo reveló que la Policía Federal verificó que el senador no pasó por ningún punto de control migratorio brasileño.

Migraciones no registra el ingreso de Flavio Bolsonaro a la Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones informó este martes al mediodía, que no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la Argentina.

A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación.

Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro.

Estados Unidos, un posible refugio para la familia Bolsonaro

Desde el diario La Nación se comunicaron con el Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes dijeron que no tienen registros de que el excandidato haya ingresado al país. De la fuerza dependen la PSA, Gendarmería y la Policía Federal.

La identidad de los pasajeros y profesionales a cargo del vuelo se desconocen. Desde el sitio especializado en seguimiento de vuelos “Flight radar” tiene bloqueada la información de ese vuelo.

Meses atrás, Flávio mantuvo encuentros con Donald Trump en el Salón Oval en mayo pasado. En un contexto donde su padre cumple arresto domiciliario y su hermano Eduardo reside en Estados Unidos buscando respaldo diplomático frente a Washington, norteamérica emerge como el refugio político más previsible para el bolsonarismo.

El viernes pasado, Eduardo Bolsonaro -quien tiene una orden de captura en Brasil- defendió en una entrevista que Flavio abandonara el país en caso de perder. "Si mi hermano no gana, estoy a favor de que salga del país, por supuesto", afirmó. En la misma entrevista, sostuvo que, ante una derrota, su hermano debía impugnar el resultado electoral.

En este sentido, la decisión de retenerle el pasaporte fue firmada el domingo a la noche -tras su derrota electoral- y se debe a la declaración de su hermano, supone Flavio.

"Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", lanzó en un video publicado en sus redes sociales.

Flavio Bolsonaro, investigado por lavado de dinero

La orden, dictada por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, se basa en posibles maniobras de blanqueo de dinero y evasión de divisas.

Bolsonaro ha negado las acusaciones y denunció la medida como un intento de intimidación política, calificándola como una señal de que la democracia brasileña se ha quebrado.

Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente, pagará u$s 1000.

La prohibición de salir del país se produce en medio de varias investigaciones, incluyendo una vinculada al abogado Willer Tomaz, sospechoso de lavar millones de dólares a través de plataformas de apuestas, y otra sobre la financiación de una película biográfica de su padre, por la cual se analiza su participación en negociaciones con un exbanquero. Bolsonaro conserva su banca de senador hasta febrero de 2027.

Aunque anunció que entregará sus pasaportes, afirmó que se defenderá de lo que considera una “aberración” y que no será silenciado. Señaló que asumirá la jefatura de la oposición al gobierno de Lula da Silva.