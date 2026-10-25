Descubrieron la planta más grande del mundo: tiene 4.500 años y se extiende a lo largo de 180 kilómetros

Fue identificado mediante un análisis genético. Los investigadores determinaron que gran parte de una extensa pradera submarina pertenece a un único organismo.

Un grupo de científicos descubrió en Australia una planta marina que se extiende a lo largo de 180 kilómetros y tiene una antigüedad estimada de al menos 4.500 años. El hallazgo se produjo en Shark Bay, una bahía ubicada en la costa occidental del país, donde los investigadores identificaron un ejemplar de Posidonia australis que se convirtió en la planta individual más extensa del mundo conocida hasta el momento.

El descubrimiento fue realizado por investigadores de la Universidad de Australia Occidental y la Universidad de Flinders . Los resultados fueron publicados en Proceedings of the Royal Society B, una revista científica especializada en investigaciones biológicas.

A simple vista, la vegetación submarina parecía estar formada por numerosas plantas independientes. Sin embargo, los análisis de ADN revelaron que gran parte de esa extensión correspondía a un mismo organismo, que se expandió durante miles de años a través de tallos subterráneos.

Cómo descubrieron la planta marina que se extiende por 180 kilómetros

La investigación comenzó con el objetivo de estudiar la diversidad genética de las praderas submarinas de Shark Bay y determinar qué ejemplares podían ser útiles para desarrollar proyectos de restauración ambiental.

Para realizar el estudio, los científicos recolectaron muestras en diez sectores diferentes de la bahía. El análisis genético permitió establecer que nueve de esos sectores pertenecían al mismo clon, es decir, que la vegetación provenía de un único organismo que se había reproducido mediante la expansión de sus tallos.

Los investigadores estimaron que la planta ocupa una superficie de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados. Su extensión no corresponde a una estructura uniforme que pueda observarse de un extremo al otro, sino a una red de brotes conectados por rizomas subterráneos, distribuidos a lo largo de una amplia zona marina.

“La respuesta nos dejó asombrados: ¡había una sola!”, aseguró Jane Edgeloe, autora principal del estudio, según declaraciones difundidas por la Universidad de Australia Occidental.

El resultado sorprendió al equipo, que inicialmente buscaba identificar las diferencias genéticas entre los ejemplares presentes en la zona y terminó encontrando una planta de dimensiones extraordinarias.

Por qué los científicos calculan que tiene 4.500 años

Para estimar la antigüedad del organismo, los investigadores consideraron la velocidad de crecimiento de la especie y la superficie que había logrado ocupar. A partir de esos datos, calcularon que su desarrollo comenzó hace al menos 4.500 años.

La expansión se produjo de manera lenta y progresiva mediante los rizomas, tallos subterráneos que generan nuevos brotes y permiten que la planta avance por el fondo marino. Este mecanismo hizo posible que el organismo se extendiera durante miles de años sin depender exclusivamente de la reproducción por semillas.

Los 180 kilómetros representan la distancia entre los sectores más alejados en los que se identificó el mismo clon. No se trata de una única hoja ni de una estructura continua visible en toda su extensión, sino de un organismo que fue colonizando distintas áreas de la bahía a lo largo del tiempo.

La característica genética que podría explicar su supervivencia

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la composición genética de la Posidonia australis encontrada en Shark Bay. El ejemplar tiene 40 cromosomas, el doble de los registrados en otros ejemplares de la misma especie estudiados en las cercanías.

Esta condición se conoce como poliploidía y consiste en tener más de dos juegos de cromosomas. Según los investigadores, esta característica podría contribuir a que la planta tolere mejor las condiciones ambientales variables, entre ellas los cambios de salinidad, temperatura y exposición a la luz solar.

La hipótesis podría ayudar a explicar cómo logró mantenerse durante milenios en un ambiente marino sometido a distintas condiciones. Sin embargo, la relación entre su composición genética y su capacidad de adaptación requiere considerar otros factores biológicos y ambientales.

El hallazgo permitió identificar a este ejemplar como la planta individual más grande del mundo conocida por su extensión. Además de su dimensión y antigüedad, el descubrimiento aporta información sobre la diversidad genética de las praderas submarinas y su capacidad para persistir durante largos períodos.

Los investigadores consideran que comprender estas características puede resultar relevante para los esfuerzos de conservación y restauración de los ecosistemas marinos, especialmente en ambientes donde las praderas submarinas cumplen un papel importante en el equilibrio ecológico.