El peligroso virus Shamonda que solo afectaba a animales saltó a los humanos: qué se sabe

Murió un paciente y hay 14 países en alerta tras detectarse el primer contagio histórico en personas. Sin vacunas ni tratamientos, investigan cómo se propagó.

Francia confirmó esta semana el primer caso humano conocido del virus Shamonda , un patógeno que hasta ahora circulaba exclusivamente entre animales. El paciente, un hombre de alrededor de 60 años con una grave inmunodeficiencia, murió a inicios de octubre en Lyon. Las autoridades sanitarias francesas notificaron el caso tanto a la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) como al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

Según las autoridades, se trata de " un caso excepcional ocurrido en un paciente gravemente inmunodeprimido ". La principal hipótesis es que el contagio se produjo a través de la picadura de un insecto del género Culicoides —también conocido como jején— en el este de Francia, donde el virus circuló activamente entre animales durante la primavera y el verano de 2026. Todavía se desconocen las circunstancias exactas del contagio, si ocurrió en una explotación agrícola y si se identificaron posibles contactos del paciente.

Las investigaciones determinaron que " las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunodeprimido antes de su fallecimiento probablemente estén relacionadas con la infección ". El caso presenta similitudes con otras infecciones por orthobunyavirus en humanos, como el virus Oropouche, en el que también se describieron afecciones neurológicas en pacientes inmunodeprimidos. El ECDC aclaró que aún investiga si el virus causó o contribuyó a la muerte y cómo se produjo el contagio.

Qué es el virus Shamonda y cómo se expande por Europa

El virus Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y está estrechamente relacionado con los virus de Schmallenberg y Akabane, conocidos por afectar al ganado. Fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de los años 1960 y desde entonces circuló de forma esporádica en bovinos de África y Japón. Este verano de 2026 apareció por primera vez en Europa, y su expansión fue rápida.

Según la plataforma de vigilancia sanitaria animal ESA, 14 países de Europa occidental ya registran casos. En Francia, el virus circula en 52 departamentos, principalmente en bovinos, y también fue detectado en ovinos y équidos. Los análisis genéticos identificaron dos variantes: el tipo 1 en Suiza, Francia, sur de Alemania y Austria, y el tipo 2 en Bélgica, Países Bajos, norte de Alemania y noroeste de Francia.

La transmisión entre animales ocurre por picadura de Culicoides. No hay datos científicos que documenten contagio a través del consumo de carne, leche o derivados, y los productos de animales enfermos quedan excluidos del consumo. En bovinos el virus puede provocar fiebre, diarrea y caída en la producción de leche; en vacas preñadas existe riesgo de abortos o malformaciones fetales. Las autoridades consideran que, por el momento, no se identifica ningún riesgo sanitario para la población en general.

Uno de los factores que más preocupa es que no existe vacuna disponible ni estrategia específica de control aprobada en la Unión Europea. Las medidas actuales se limitan a reducir el contacto de los animales con los insectos vectores mediante repelentes e insecticidas.

El caso reaviva el debate sobre las zoonosis, las enfermedades infecciosas que se transmiten de animales a humanos. Desde la década de 1940, aproximadamente el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes que afectan a los seres humanos tienen su origen en animales. La deforestación, la urbanización y la globalización facilitan el contacto entre especies y aceleran la circulación de patógenos que antes permanecían confinados a zonas geográficas acotadas.