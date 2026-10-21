La escalofriante profecía de Baba Vanga para noviembre de 2026: "El mundo entero lo verá"

Sus predicciones ya habían anticipado terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos extremos para este año. Qué sucedería el próximo mes.

La relación comenzó a aparecer debido a las listas de supuestas predicciones de Baba Vanga que circulan desde finales de 2025.

Las predicciones de Vangeliya Pandeva Surcheva –más conocida como Baba Vanga - una clarividente búlgara que falleció en 1996, han ganado gran popularidad en las últimas décadas. A lo largo de su vida, realizó numerosas profecías. Y las listas que circulan en internet señalan que habría anticipado para 2026 una serie de grandes acontecimientos.

Según sus predicciones, este año estaría marcado por terremotos , erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos extremos. Si bien no existe un archivo original, manuscrito, grabación o documento fechado, estas predicciones fueron atribuidas a ella antes de su muerte.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de que Baba Vanga haya predicho el terremoto de Colombia, ni existe un documento original que compruebe que dejó una profecía específica para 2026.

La relación comenzó a aparecer debido a las listas de supuestas predicciones de Baba Vanga para 2026 que circulan desde finales de 2025 y que se han multiplicado en redes sociales.

La escalofriante profecía de Baba Vanga para noviembre de 2026

Siempre según la vidente, en el próximo mes sucedería uno de los eventos más importantes para la humanidad. “Las predicciones de Baba Vanga sugieren que 2026 podría traer el primer contacto con alienígenas. Predijo que una nave espacial se acercaría a la Tierra, lo que facilitaría la comunicación con una civilización avanzada”, sostuvo el sitio Space and Technology.

Una nave espacial de enormes dimensiones ingresaría en la atmósfera, marcando así el primer contacto entre la humanidad y una civilización extraterrestre. Esa es la profecía atribuida a Baba Vanga que volvió a circular en redes sociales y medios.

De acuerdo con versiones difundidas por medios internacionales, entre ellos el diario británico Daily Star, la supuesta profecía estaría relacionada con la aparición de un objeto de grandes dimensiones en el cielo, visible desde distintos lugares del planeta. La frase que se le atribuye a Baba Vanga es: “Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y el mundo entero la verá”.

A partir de esas palabras, algunas publicaciones plantean que el acontecimiento no consistiría en una señal de radio procedente del espacio, sino en el avistamiento directo de una supuesta nave extraterrestre. Sin embargo, la versión difundida no establece una fecha exacta, una hora ni una ubicación específica para el presunto suceso.

Tampoco se han presentado documentos, grabaciones o testimonios originales que permitan comprobar que Baba Vanga pronunció esas palabras.

Una aparición que se vería a simple vista

De acuerdo con esa interpretación, la llegada sería un avistamiento masivo: una estructura monumental aparecería en la atmósfera y podría observarse desde distintos puntos del planeta sin instrumentos especiales.

Sus promotores describen una conmoción mundial ante la posibilidad de ver directamente una nave de otra civilización.

Noviembre es la única referencia concreta del calendario que ofrecen esas versiones. No se precisa un día, un lugar de llegada ni cómo se establecería la comunicación con los visitantes. Las notas tampoco aportan observaciones astronómicas que permitan asociar un objeto real con ese supuesto arribo.

Los seres de Vamfim y el relato de su sobrina

Algunas publicaciones suman los testimonios atribuidos a Krasimira Stoyanova, sobrina de la vidente. En esos recuerdos, Vanga habría hablado de seres procedentes de un planeta llamado Vamfim, capaces de habitar la Tierra sin ser vistos por los humanos.

Una de las características que se les asignan es el uso de ropas translúcidas que brillarían como escamas de pez. Se les atribuye, además, la preparación de un gran acontecimiento para la humanidad, sin detalles que permitan establecer en qué consistiría.

Ese testimonio no fija cuándo ocurriría el evento ni permite vincularlo con noviembre de 2026. La supuesta presencia previa de esos seres y la llegada de una nave son episodios diferentes que terminaron reunidos bajo un mismo pronóstico.

Qué respaldo tienen las predicciones y qué dice la NASA

Vanga no dejó sus predicciones por escrito y buena parte de lo que se le atribuye depende de reconstrucciones de familiares y seguidores. Las listas difundidas en su nombre incluyen guerras, desastres naturales y avances tecnológicos, con fechas y detalles que cambian entre publicaciones.

A Baba Vanga le atribuyen una predicción sobre una nave extraterrestre en noviembre de 2026, aunque no existe un registro original verificable (Foto: BTA / TASS)

Sus seguidores suelen mencionar los atentados contra las Torres Gemelas o la muerte de Lady Di como ejemplos de supuestos aciertos. La falta de registros originales dificulta establecer qué dijo exactamente, cuándo lo hizo y cuánto corresponde a interpretaciones posteriores.

La NASA, por su parte, informa que no encontró evidencia creíble de vida extraterrestre ni pruebas de que los fenómenos anómalos no identificados tengan ese origen. La agencia aclara que la escasez de observaciones de buena calidad impide extraer conclusiones científicas sobre muchos de esos fenómenos.

Sus investigaciones buscan señales biológicas y tecnológicas que podrían revelar vida fuera de la Tierra, entre ellas emisiones de radio de banda estrecha y pulsos de láser.