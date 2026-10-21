Lo atraparon con casi 8 kilos de marihuana pero zafó con un juicio abreviado

Un albañil de Valentina Norte Rural estuvo bajo sospecha por un procedimiento que realizó la Policía Federal. La demora en la definición del proceso lo favoreció y no va a la cárcel.

El albañil con domicilio en Valentina Norte Rural fue declarado responsable de entregar 14 ladrillos de marihuana

Un albañil neuquino que fue investigado por una entrega de casi 8 kilos de marihuana distribuidos en ladrillos logró evitar ir preso gracias al paso del tiempo y que la causa penal, abierta en la justicia federal, terminó cerrándose con un juicio abreviado.

El procedimiento que involucra al hombre de 47 años, con domicilio en el barrio Valentina Norte Rural de esta capital, se remonta a 2018. En un procedimiento encabezado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) , el sospechoso fue apresado cuando hacía una entrega de 14 paquetes, tipo ladrillo, además de frascos con marihuana.

Las primeras medidas investigativas ordenadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) determinaron que la droga tenía un peso cercano a los 8 kilos.

Como ocurre con otras causas que recaen en el ámbito de la justicia federal, su definición se estiró en el tiempo y recién en los últimos días, se presentó una propuesta de juicio abreviado.

Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados.

Uno de los cambios que benefició al acusado fue la calificación definitiva que, en forma inicial, contemplaba un hecho más grave: suministro oneroso de estupefacientes. Según las pesquisas que se hicieron en su momento, cada ladrillo de marihuana habría sido comercializado en 15 mil pesos.

Sin pruebas concretas

Sin embargo, tras la modificación debido a que el MPF no tenía elementos de prueba que ratificaran la venta de los ladrillos, el hombre resultó favorecido. En concreto, se consideró el delito de suministro a título gratuito de estupefacientes.

Por su parte, la defensa oficial, mostró su acuerdo con la posición de la fiscalía al igual que el hombre acusado.

Ausencia de antecedentes penales

A su turno, el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) se encargó de hacer un repaso de la investigación y la posterior imputación en contra del albañil de Valentina Norte Rural.

En relación a la pena acordada, de tres años de prisión de ejecución condicional, el magistrado enfatizó que el acusado no cuenta con antecedentes penales condenatorios computables y que se mostró colaborativo en el acuerdo propuesto por el MPF.

En la vivienda del hombre de Centenario fueron secuestrados más de 900 gramos de marihuana.

De esta forma, el juez destacó que el condenado deberá mantener su domicilio e informar cualquier mudanza, cumplir con los controles que llevará adelante la Dirección de Control y Ejecución Penal (DCAEP) y realizar durante tres años trabajos comunitarios en la Sociedad Vecinal “Don Bosco 2”, ubicada en calle Ignacio Rivas, de Neuquén capital. Su tarea será la realización de mantenimiento y limpieza, en el horario de 8 a 15, un día por semana.

Por otra parte, los celulares, notebooks y dinero en efectivo secuestrados en el procedimiento realizado hace ocho años, serán decomisados.

Condenado pero con arresto domiciliario

A diferencia del hombre de Valentina Norte Rural, un narco de San Martín de los Andes que recibió una encomienda con 12 kilos de marihuana no pudo evitar una pena efectiva. El proceso se definió en agosto pasado.

La droga había sido despachada en la localidad de Wanda, en Misiones, y tenía como destino San Martín de los Andes, en Neuquén. El procedimiento que puso al descubierto el intento de tráfico se llevó a cabo el 18 de abril del año pasado y estuvo a cargo del Escuadrón 4 “Concordia”, en la Ruta Nacional 14.

Las encomiendas eran trasladadas por uno de los camiones de una conocida empresa de transporte que llega a distintos destinos del país. Como en otras oportunidades, los gendarmes hicieron un relevamiento con el can detector de drogas y el animal, sin dudar, marcó un bulto.

El hombre de San Martín de los Andes fue apresado cuando se presentó a retirar una encomienda que le enviaban desde Misiones. Gentileza Policía Federal

Tras la apertura de la caja, fueron hallados 12 paquetes con marihuana, con un peso que superó los 12 kilos y medio.

Detenidos mediante la estrategia de la "entrega vigilada"

A partir del hallazgo de la droga, empezó a desplegarse el trabajo investigativo que incluye la denominada “entrega vigilada”, con el fin de apresar a los involucrados en la acción delictiva. El Escuadrón 4 “Concordia” se encargó de organizar con la jueza federal de esa ciudad entrerriana el operativo, que terminó con la detención de una mujer en Misiones y dos hombres en San Martín de los Andes.

Uno de los sospechosos de la ciudad cordillerana fue atrapado cuando se presentó a retirar la encomienda. En tanto, uno de sus cómplices, fue detenido durante un allanamiento realizado en su domicilio de San Martín de los Andes.