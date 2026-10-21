Fanático de romper vidrios de Hilux para robar: lo descubrieron cinco veces y terminó tras las rejas

Desde ruedas de auxilio hasta mochilas con documentación de gran importancia para sus dueños fueron algunos de los objetos que se apropió.

Un hombre fue imputado por romper los vidrios de varias camionetas para robar y ahora cumple con prisión preventiva para evitar que se fugue. Le adjudican múltiples hechos delictivos, todos ocurridos en pleno centro de Neuquén , en un lapso de casi un año.

De acuerdo a información brindada por el Ministerio Público Fiscal, todos los robos fueron a vehículos -en su mayoría camionetas Hilux - que se encontraban estacionadas. Desde ruedas de auxilio hasta mochilas con documentación de gran importancia para sus dueños fueron algunos de los objetos que se apropió.

Los hechos ocurrieron en distintos sectores de Neuquén . El primero fue el 17 de diciembre de 2025 en una playa de estacionamiento ubicada en calle Independencia al 1100. Allí, el ladrón, identificado con las iniciales N.D.S, abrió una camioneta Fiat Fiorino y se apropió de una rueda de auxilio.

El tribunal consideró que existía duda razonable que impedía condenar por homicidio simple al acusado. Sebastián Fariña Petersen

En el mismo lugar también rompió el vidrio de una Toyota Hilux y fue sorprendido por el cuidador del lugar, quien lo retuvo junto a otros trabajadores hasta que arribara personal de la Policía. Sin embargo, quedó en libertad.

El segundo hecho fue el 28 de noviembre de 2025, cerca de las 16.40 horas. En estas circunstancias, el sujeto volvió a romper el vidrió de una Toyota Hilux estacionada en calle Juan B. Justo al 200 para robar una mochila que contenía una computadora y tres cuadernos.

Aproximadamente 20 minutos después, dañó el vidrio de otra camioneta estacionada en diagonal 25 de Mayo al 170 y sustrajo tres mochilas. En este último episodio fue retenido por comerciantes sobre la Avenida Argentina.

En tanto que el tercer hecho sucedió el 19 de octubre de este año, en la esquina de Juan B. Justo y Ángel Peñaloza. De acuerdo con la imputación, el hombre dañó la puerta de -otra vez- una Toyota Hilux y sustrajo una billetera con documentación personal y un teléfono celular. El propietario advirtió lo ocurrido y su hijo lo atrapó a unas tres cuadras, hasta que llegó el personal policial.

De esta manera, el fiscal del caso, Mariana Córdoba, y la asistente letrada, Silvia Garrido, formularon cargos contra N.D.S. por tres robos a vehículos, los cuales fueron cometidos en distintos momentos entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.

No obstante, y a partir de una serie de planteos de la defensa, el juez modificó la calificación legal del primero de los hechos y lo encuadró como hurto tentado en concurso con daño.

En cuanto a la medida cautelar, Mariana Córdoba solicitó la prisión preventiva por dos meses. Señaló que el imputado no tiene un domicilio que pueda verificarse y que fue necesario emitir pedidos de paradero para localizarlo. Además tiene antecedentes y una declaración de responsabilidad por las nuevas imputaciones implicará una condena de prisión efectiva.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Pablo Encina rechazó una serie de pedidos de la defensa, tuvo por formulados los cargos e impuso la prisión preventiva por dos meses.

Cabe remarcar que este tipo de modalidad de robo es cada vez más común en la ciudad. Los ladrones están al acecho y se aprovechan de cualquier tipo de descuido por parte de los dueños de los vehículos para cumplir sus cometidos.