Lluvias y tormentas en Neuquén: hasta cuándo rige la alerta amarilla y a qué lugares afecta

El SMN emitió una alerta por intensas tormentas en Neuquén. El fenómeno afectará a la Confluencia y al interior provincial.

La provincia de Neuquén atraviesa una semana de marcada inestabilidad climática, bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias persistentes emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó precipitaciones abundantes en poco tiempo y actividad eléctrica en gran parte del territorio neuquino.

La advertencia por tormentas comenzará a regir durante la tarde del martes y se extenderá hasta las primeras horas del miércoles. Según precisó el SMN, el período de mayor atención se concentrará entre la tarde y la noche, momento en que podrían desarrollarse celdas de tormenta localmente fuertes.

El organismo advirtió que los fenómenos pueden estar acompañados por lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 10 y 35 milímetros, aunque estos montos podrían superarse de manera localizada.

La zona bajo alerta comprende sectores del oeste, este y centro de Neuquén, entre los que se incluyen Confluencia, Añelo, Pehuenches y Picún Leufú, además de otras localidades del interior provincial.

Pronóstico para el miércoles: cómo seguirá la inestabilidad en Neuquén

Aunque la vigencia del alerta inicial finaliza en la madrugada del miércoles, las condiciones de inestabilidad continuarán. Para conocer cuándo podrían intensificarse las tormentas en cada región, se debe seguir la evolución del frente meteorológico.

En Neuquén capital, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa posibles tormentas durante el día y cielo mayormente cubierto hacia la noche, por lo que las lluvias podrían extenderse más allá de la finalización de las alertas oficiales.

En el interior de la provincia, el centro y el sur mantendrán el alerta amarillo por lluvias, especialmente por la tarde. Se aguardan acumulados entre 10 y 35 mm, capaces de ser superados en forma puntual.

Los departamentos afectados durante esa jornada serán Zapala, Aluminé, Las Coloradas, Piedra del Águila, Villa La Angostura, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Qué pasará el jueves con las tormentas y la alerta del SMN

De acuerdo con el pronóstico extendido para toda la semana, el jueves se mantendrán las condiciones inestables. El Servicio Meteorológico Nacional sostiene la alerta para los departamentos Confluencia, Picún Leufú y Añelo.

Esta región registrará tormentas localmente fuertes con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas y ocasional granizo. Se estiman nuevamente acumulados de entre 10 y 35 mm que podrían ser superados de forma localizada.

Dado que las condiciones climáticas pueden presentar variaciones con el transcurso de las horas, las autoridades aconsejan consultar periódicamente los partes meteorológicos actualizados.

Recomendaciones de Protección Civil ante el temporal

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén advirtió sobre el riesgo de crecidas repentinas en arroyos, acumulación de agua e inconvenientes en rutas provinciales y nacionales.

Se recomienda evitar cruzar arroyos crecidos, no circular por caminos anegados y acatar las indicaciones de Defensa Civil, especialmente en zonas rurales o próximas a cauces de agua.

La atención de los próximos días estará puesta en el seguimiento de los avisos del SMN ante la posibilidad de que se emitan nuevas alertas meteorológicas para el territorio neuquino.