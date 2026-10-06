Neuquén bajo alerta amarilla por lluvias: cuáles son las zonas afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias persistentes durante este martes y prevé acumulados importantes en distintos sectores de la provincia.

Neuquén se prepara para una jornada marcada por la lluvia . El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla que alcanza a la capital y a gran parte de la provincia, ante la posibilidad de precipitaciones persistentes y de variada intensidad.

La advertencia rige durante este martes y alcanza especialmente a la zona de la Confluencia. La lluvia será una de las principales protagonistas del día y, de acuerdo con el organismo nacional, algunos sectores podrían recibir importantes acumulados en pocas horas.

La ciudad de Neuquén quedó incluida dentro del área bajo alerta amarilla . El escenario previsto combina lluvias que pueden mantenerse durante varias horas con períodos de mayor intensidad.

El SMN estima acumulados de entre 10 y 40 milímetros durante el período de vigencia de la alerta, aunque aclaró que esos valores pueden ser superados de manera puntual.

Esto significa que no necesariamente lloverá de la misma manera en toda la zona. Mientras algunos sectores podrían registrar precipitaciones débiles o moderadas, en otros la intensidad podría aumentar y dejar mayores registros.

Para quienes tengan que salir de sus casas, uno de los principales inconvenientes estará en la circulación. El agua sobre la calzada puede reducir la visibilidad, dificultar las maniobras y generar acumulaciones en calles y sectores bajos.

Una alerta que se extiende por buena parte de Neuquén

La situación no se limita a la capital provincial. La alerta alcanza a numerosos departamentos y localidades neuquinas.

Entre las zonas incluidas aparecen la Confluencia, Añelo, Pehuenches, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, la zona baja de Aluminé, la zona baja de Huiliches y la zona baja de Lácar.

También están alcanzados sectores del centro y norte provincial, como el este de Loncopué, el este de Picunches, el este de Ñorquín, el sur de Chos Malal y el sur de Minas.

De esta manera, el fenómeno tendrá presencia en una amplia franja del territorio provincial, aunque con diferencias en cuanto a intensidad y momento de las precipitaciones.

Qué puede pasar con las lluvias

El SMN describió el fenómeno como lluvias persistentes y de variada intensidad. La característica principal será justamente la duración de las precipitaciones.

La alerta amarilla no significa que necesariamente se produzca una situación extrema, pero sí advierte que el fenómeno puede generar inconvenientes y afectar de manera temporaria las actividades habituales.

En Neuquén capital, además, la acumulación de agua será uno de los aspectos a seguir durante el día. Por eso, se recomienda evitar circular por calles con abundante agua y extremar las precauciones al volante.

Omar Novoa

El operativo en Neuquén

Ante el pronóstico de lluvias, la Municipalidad de Neuquén activó un operativo preventivo y reforzó las tareas sobre los sistemas de desagüe.

Uno de los puntos centrales es el control y mantenimiento de los sumideros de la ciudad, con especial atención en aquellos sectores considerados críticos ante precipitaciones importantes.

La intención es favorecer el escurrimiento del agua y reducir las posibilidades de anegamientos durante los momentos de mayor intensidad.

También hay sectores cordilleranos alcanzados

Aunque la alerta que afecta a la capital y al centro-este neuquino está relacionada con las lluvias, el escenario meteorológico es más amplio en la provincia.

En distintos sectores cordilleranos también se esperan precipitaciones, aunque allí las condiciones pueden combinar lluvia y nieve debido a las bajas temperaturas y a la altura.

Para este martes, el SMN mantiene bajo vigilancia diferentes sectores de la cordillera neuquina, donde las condiciones serán más propias de un escenario invernal.

Omar Novoa

Recomendaciones ante el alerta amarillo

Ante la posibilidad de lluvias persistentes, el SMN recomienda tomar algunas precauciones básicas:

Evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad.

Retirar objetos que puedan obstruir desagües.

Mantenerse alejado de zonas bajas o anegadas.

Circular con extrema precaución y reducir la velocidad.

Evitar transitar por calles donde el agua haya cubierto completamente la calzada.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones de la alerta.

La jornada tendrá así un protagonista claro: el agua. La provincia de Neuquén atravesará un martes con lluvias persistentes, mientras las autoridades mantienen activos los operativos preventivos y el SMN continúa siguiendo la evolución del fenómeno.