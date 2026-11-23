El kiosco narco funcionaba en dos departamentos. Secuestraron casi 670 dosis de cocaína, marihuana, armas de fuego y dos vehículos en Cutral Co.

Un allanamiento por una investigación de venta de drogas terminó con cinco personas imputadas y el secuestro de casi 670 dosis de cocaína, marihuana, armas de fuego y dos vehículos en Cutral Co. El procedimiento se realizó durante la tarde del viernes 20 de noviembre en el barrio Peñi Trapum, luego de diez días de tareas investigativas de la Policía del Neuquén.

Entre las cinco personas vinculadas a la causa hay dos hombres de 17 y 39 años y tres mujeres de 18, 44 y 58 años . La investigación apuntaba a una vivienda que, de acuerdo con la información reunida por los investigadores, funcionaría como un punto de comercialización de estupefacientes.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Antinarcóticos de la Comarca , dependiente de la Dirección Antinarcóticos de la Policía provincial. Las actuaciones comenzaron el 11 de noviembre, a partir de información recibida sobre una propiedad de la ciudad donde presuntamente se vendían drogas.

Durante los días siguientes, los efectivos realizaron distintas tareas para identificar el inmueble y reunir elementos que permitieran solicitar una orden judicial. Según se informó, en el sector también se habían registrado antecedentes de hechos con armas de fuego vinculados con esta actividad.

Casi 700 dosis de cocaína, armas y dos autos secuestrados

Con las pruebas reunidas, las actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía de Microtráfico, que gestionó las órdenes de allanamiento correspondientes.

El terreno intervenido tenía dos departamentos independientes, cada uno con su propio ingreso. Durante la diligencia, los efectivos encontraron y secuestraron cerca de 670 dosis de clorhidrato de cocaína y otras 22 dosis de flores de cannabis.

Además, incautaron dos balanzas digitales, dos armas de fuego, aproximadamente 42 municiones, nueve teléfonos celulares, recortes de nylon y dinero en efectivo. También fueron secuestrados dos automóviles tipo sedán.

Los elementos quedaron a disposición de la investigación para avanzar sobre la presunta actividad de comercialización de estupefacientes lo cual se llevó a cabo en el marco de las acciones de prevención y lucha contra el narcotráfico por el personal de la División Antinarcóticos de la Comarca, dependiente de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén.

En esta línea, desde la Secretaría de Comunicación destacaron que el procedimiento se enmarca en la política provincial de persecución del microtráfico, luego de que Neuquén asumiera la competencia para investigar y juzgar los delitos vinculados con la comercialización minorista de drogas.

La Ley Provincial 3.488, vigente desde febrero de 2025, estableció la desfederalización de estos delitos y permitió que la Policía provincial, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia neuquina intervengan directamente en las investigaciones.

En septiembre de 2026, el Gobierno provincial informó que desde la implementación de la normativa se habían realizado 434 allanamientos y obtenido 183 condenas por causas vinculadas al microtráfico.

Desde el gobierno vienen destacando que un factor clave que posibilita estos procedimientos es la denuncia anónima de vecinos por kioscos narcos registradas a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida”. El ministro de Seguridad, Matías Nicolini indicó que “el aumento en la cantidad de denuncias refleja una mayor concientización y participación ciudadana, elementos esenciales para combatir este delito”.