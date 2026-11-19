Los operadores de videovigilancia detectaron un presunto intercambio de droga por dinero sobre la calle Choele Choel.

Un hombre fue detenido por efectivos de la Policía del Neuquén en el barrio Valentina Sur luego de ser sorprendido in fraganti a través de las cámaras de seguridad públicas mientras realizaba una presunta maniobra de venta de drogas al menudeo . El procedimiento permitió el secuestro de clorhidrato de cocaína y dejó al sospechoso a disposición de la Justicia federal y provincial.

La secuencia delictiva se inició sobre la calle Choele Choel , una arteria transitada del sector Oeste de la capital neuquina , mientras personal de la División Centro de Monitoreo Urbano realizaba tareas habituales de vigilancia preventiva.

En ese contexto, los operadores observaron en tiempo real a un sujeto que circulaba a bordo de una moto y que mantenía un encuentro fugaz con el ocupante de otro vehículo estacionado o detenido en la cuadra. Las imágenes registradas mostraban con claridad un pasamanos compatible con la comercialización de sustancias prohibidas a cambio de dinero en efectivo.

Ante la evidencia visual de la maniobra, desde la sala de monitoreo dieron alerta inmediata al comando radioeléctrico y comisionaron un móvil de la Comisaría 44°, unidad con jurisdicción operativa en ese sector de la ciudad, aportando las características físicas, la vestimenta y el rodado del sospechoso.

Con esos datos precisos, los patrulleros acudieron rápidamente hasta la calle Choele Choel y lograron interceptar al motociclista antes de que pudiera abandonar la zona y perderse en las calles internas del barrio.

Una vez detenido el andar del rodado, los uniformados procedieron a identificar al conductor y a realizar una requisa preventiva de seguridad en el lugar. Durante la inspección de sus prendas de vestir y pertenencias, los agentes advirtieron un detalle irregular y constataron que el sujeto llevaba oculto un envoltorio dentro de su calzado, una modalidad frecuente utilizada en el narcomenudeo callejero para intentar disimular la tenencia de dosis ante eventuales controles policiales.

Omar Novoa

Frente al hallazgo de la sustancia sospechosa, se solicitó la intervención de personal especializado del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén. Los peritos se hicieron presentes en la escena, llevaron adelante las diligencias de rigor bajo protocolo legal y sometieron el contenido del envoltorio al test orientativo químico, el cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Finalmente, la sustancia fue secuestrada como evidencia clave de la causa y el hombre fue trasladado en calidad de demorado hacia la sede policial, dándose intervención inmediata a la fiscalía de turno para definir su situación procesal.

Llevaba 29 envoltorios de cocaína escondidos en una media

En medio de un procedimiento policial, detectaron que un joven en bicicleta llevaba 29 envoltorios de cocaína escondidos en una media.

El joven circulaba en bicicleta, durante la tarde de este martes, en inmediaciones de las calles Pasaje Valentina y José Ávila, pero no pasó desapercibido para los que estaban a cargo del procedimiento, algo les llamó la atención a los policías de la Comisaría 44 de Valentina Sur.

A través del procedimiento, al que se sumó personal de la División Antinarcóticos, se constató que los envoltorios contenían clorhidrato de cocaína. Elementos que fueron secuestrados durante el operativo.