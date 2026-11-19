La decisión se tomó por la falta actual de disponibilidad de plazas en las unidades penitenciarias de la región y son medidas excepcionales. Fueron condenados por comercialización de drogas.

Dos hombres condenados por comercialización de drogas comenzaron a cumplir sus respectivas penas de prisión efectiva tras una audiencia realizada el miércoles 18 de noviembre en Junín de los Andes . La ejecución inmediata de las sentencias se concretó a instancias del Ministerio Público Fiscal , luego de que las partes intervinientes acordaran renunciar a los plazos procesales pendientes para acelerar el cumplimiento de las condenas.

Durante la audiencia, el asistente letrado de la fiscalía, Federico Sura , expuso las gestiones realizadas para garantizar el alojamiento de los condenados en el sistema penitenciario provincial . En el caso de Miguel Ángel Aguirre , señalado como el líder de la organización narcocriminal , el funcionario judicial informó que se consiguió una vacante en la Unidad de Detención N°31 de la ciudad de Zapala .

Frente a este planteo, la defensa particular de Aguirre solicitó que el condenado permaneciera en Junín de los Andes bajo la modalidad de prisión domiciliaria , argumentando razones de arraigo familiar y cuestiones de salud. Sin embargo, el juez interviniente, Maximiliano Bagnat , rechazó el pedido, hizo lugar al requerimiento de la fiscalía y ordenó su inmediato traslado e ingreso a la cárcel zapalina.

No obstante, el magistrado dejó asentado en su resolución que el interno será reubicado en algún establecimiento de la IV Circunscripción Judicial, ya sea en Junín o en San Martín de los Andes, en cuanto se libere un cupo carcelario.

Una situación diferente se resolvió respecto de Tomás Fausto Giménez, el segundo condenado en la causa. El representante del Ministerio Público Fiscal explicó ante el tribunal que, debido a la falta actual de disponibilidad de plazas en las unidades penitenciarias de la región, correspondía que iniciara el cumplimiento de su condena bajo una prisión domiciliaria excepcional. El lugar fijado para la medida es una vivienda ubicada en el barrio Nehuen Che de Junín de los Andes.

El juez Bagnat avaló la propuesta fiscal y dispuso que Giménez permanezca detenido bajo la tutela directa de su madre. Para garantizar el control de la medida, se ordenó la colocación de una tobillera electrónica y, hasta tanto se concrete la instalación técnica de dicho dispositivo y se libere una vacante en una cárcel, el Escuadrón 33 de Gendarmería Nacional deberá realizar rondines diarios y aleatorios en el domicilio.

Cómo operaba la banda narco

La investigación penal, llevada adelante de manera conjunta entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Provincia de Neuquén, permitió acreditar que la organización delictiva operó de forma sostenida entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026 en distintos sectores de Junín de los Andes.

De acuerdo con la acusación probada en la causa, Miguel Ángel Aguirre encabezaba la estructura criminal: se encargaba de conseguir el clorhidrato de cocaína y coordinar su fraccionamiento en dosis de 0,5 gramos dentro de diversos domicilios que funcionaban como puntos de acopio y distribución. En ese esquema, Tomás Fausto Giménez cumplía un rol clave al encargarse del almacenamiento y fraccionamiento de la droga en el barrio Nehuen Che.

Finalmente, la comercialización al menudeo se efectuaba de manera directa en plazas y en la vía pública a través de revendedores de la red, quienes luego transferían el dinero recaudado hacia el líder de la banda mediante operaciones con billeteras virtuales. El accionar del grupo fue desbaratado el pasado 2 de mayo, cuando una serie de allanamientos permitió a las fuerzas de seguridad incautar un total de 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína.