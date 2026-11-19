La investigación tuvo su origen en el hallazgo de varias cajas de cigarrillos cerca de Villa Pehuenia. Tras ese incidente, se comprobó la existencia de una banda que realizaba movimientos millonarios.

A partir de un destacado despliegue de los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fue desbaratada una banda de contrabandistas que operaba en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén. El disparador de la investigación fue el secuestro de tres centenares de cajas de cigarrillos en esta provincia.

El trabajo de los sabuesos de la GNA se inició semanas atrás y obligó a un importante despliegue por los tentáculos de la banda bajo sospecha.

“Las tareas de campo, análisis de información y escuchas telefónicas permitieron descubrir el funcionamiento de la organización, el rol de los integrantes, los medios utilizados y las distintas modalidades usadas para concretar el traslado de la mercadería”, destacaron desde Gendarmería sobre el proceso investigativo llevado a cabo por sus integrantes.

Entre los datos claves que obtuvieron los investigadores, sobresalió la identificación de los depósitos de la mercadería de contrabando. Apenas se confirmaron las direcciones, los efectivos de la GNA solicitaron los permisos para un total de seis allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén.

Gentileza Gendarmería

El resultado fue muy positivo, con el secuestro de más de 130 mil atados de cigarrillos de origen brasilero y paraguayo, más de 2 mil artefactos de pirotecnia, artículos de bazar, cinco vehículos, 20 celulares, tres equipos de comunicaciones (VHF) y dos antenas satelitales.

Se caía la ruta mendocina y concentraban sus movimientos en Neuquén

En cuanto a la modalidad delictiva, la banda había planteado varios escenarios para evitar que la actividad delictiva se detenga. Los gendarmes determinaron que la prioridad era cruzar hacia Chile por el Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza.

Sin embargo, ante las interrupciones por acumulación de nieve, los contrabandistas pasaban a utilizar la segunda ruta: los pasos de Neuquén. Asimismo, manejaban distintas modalidades para hacer llegar la mercadería y una de las prácticas en los últimos meses fue el envío vía encomiendas que se despachaban en Mendoza y tenían como destino Neuquén.

Gentileza Gendarmería

Sobre el inicio de la tarea investigativa, Gendarmería resaltó que “los primeros hechos ocurrieron el mes pasado, cuando el personal de la Fuerza se encontraba desplegado en diferentes sectores de la provincia de Neuquén y secuestró un total de 301 cajas de cigarrillos”.

El arribo de la mercadería vía encomiendas

Sobre los cambios que tuvieron que introducir los contrabandistas ante el cierre del paso en Mendoza, los investigadores explicaron que “detectaron una nueva modalidad de la banda delictiva, que realizaban envíos postales desde Mendoza hacia Neuquén, usando el nombre del principal investigado como remitente”.

Gentileza Gendarmería

Respecto del procedimiento para decomisar la mercadería ilegal, apuntaron que “durante dos días, los gendarmes de diferentes unidades de la institución, con colaboración del personal de ARCA y Dirección Regional Aduanera de Cuyo, se dirigieron hacia los lugares y decomisaron 130.050 paquetes de cigarrillos de origen brasileros y paraguayos, 2.160 unidades de pirotecnia, cinco rodados, artículos de bazar y de cuidado personal, dos antenas satelitales, tres equipos de comunicaciones (VHF y Handy), 20 celulares y 600 dólares estadounidenses”.

Una intensa tarea de las unidades Neuquén, Zapala, Las Lajas y Aluminé

En el marco de la infracción a la Ley 22.415, fueron detenidas cinco personas. Se calcula que el valor total de la mercadería decomisada es de 329 millones de pesos.

Los procedimientos contaron con la intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” y la colaboración de sus pares de las unidades de Investigaciones de "Zapala" y "Neuquén" como así también los Escuadrones 31 "Las Lajas" y 32 "Aluminé".