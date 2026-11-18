Aseguran que Emanuel no podría haber llegado caminando y solo hasta el campo a 20 kilómetros de su casa. Cuestionan que las cámaras municipales se hayan tildado al momento justo de la desaparición.

Después de salir para su trabajo y permanecer 13 días desaparecido, Emanuel Amadore fue encontrado muerto en un campo de la zona de Rankil Co, entre Cutral Co y Picun Leufu, cerca de Ruta 17. La Fiscalía informó que murió por deshidratación y que no presentaba lesiones compatibles con una muerte violenta. Sin embargo, sus familiares cuestionan cómo se desarrolló la investigación, denuncian irregularidades y aseguran que encontraron rastros en el lugar del hallazgo que no fueron investigados.

Durante casi dos semanas, indicaron que recorrieron barrios, buscaron cámaras de seguridad, pegaron carteles y reclamaron a las autoridades que se intensificara la búsqueda. El 11 de noviembre, un puestero encontró un cuerpo en un campo de la zona de Rankil Co, en dirección a Picún Leufú. La fiscalía les pidió fotos de los tatuajes, luego les comunicó que era Emanuel y se abrieron una serie de interrogantes que según la familia expuso, todavía no fueron respondidos.

La explicación que recibieron después de la autopsia preliminar no terminó con las preguntas. Según les comunicaron desde la Fiscalía, el joven había muerto por deshidratación, presentaba los riñones secos y no tenía lesiones visibles compatibles con heridas de arma de fuego o arma blanca.

También les plantearon la posibilidad de que hubiera atravesado un brote psicótico y llegado por sus propios medios hasta ese lugar. En este marco, la familia reclama que se investigue qué pasó con Emanuel, por qué nadie pudo encontrarlo durante los días de búsqueda y cómo llegó hasta un campo alejado unos 20 kilómetros de su recorrido habitual.

“No murió solo, a él lo mataron” es una de las consignas con las que sus familiares buscan visibilizar el reclamo. Gonzalo Amadore, primo del joven, sostuvo a LM Neuquén que hay hipótesis que deberían ser investigadas, y demasiados interrogantes alrededor de la desaparición y el hallazgo como para dar por cerrado el caso.

La última vez que lo vieron fue caminando hacia el trabajo

La familia reconstruyó que el 29 de octubre Emanuel salió de su casa a las 07:25 para ir al trabajo en una refinería de Cutral Co. Las cosas no sucedieron como lo previsto porque su papá debía pasar por él a las 7. Como no llegó, Ema se fue caminando vestido con mameluco azul y botines marrones posee celular y billetera, como lo capta la cámara de un vecino.

A las 07:35 se lo ve en la cámara de un vecino yendo como para la casa de la hermana, donde la pasaban a buscar para llevarla a la escuela y de allí seguir el recorrido a la refinería. Pero esa cámara es la última vez que se lo ve a Emanuel con vida. También chequearon que el padre tenía una llamada perdida de su hijo. Sería la última llamada que realizó el joven porque después la señal se perdió.

El padre finalmente se trasladó a las 07:40 a la casa de su tía dónde él vivía. Queda registrado en la misma cámara que tocó la bocina dos veces y se fue. Emanuel nunca se presentó a trabajar.

Su tía, confiada en que Emanuel habia trabajado, esperó. A las 48 horas de que su sobrino se había ido realizó la denuncia por desaparición de persona el día 02/11.

Sebastián Fariña Petersen

Ese día solo se dio una alerta policial por ubicación de paradero por redes sociales. Pero la familia no se contentó con el aviso de las autoridades y a partir de ese momento su tía y prima comenzaron con la búsqueda. Pidieron cámaras a sus vecinos, hicieron el recorrido que pudo haber hecho Ema para llegar a la refinería, revisando casas en construcción. También pegaron panfletos en negocios, garitas de colectivos y plazas.

En una entrevista anterior con LM Neuquén, su hermano Enzo había cuestionado el desarrollo de las primeras medidas investigativas. “Mi familia literalmente hizo un montón de cosas”, había señalado, y contó que indicaron qué cámaras consultar para reconstruir el recorrido que Emanuel podía haber realizado.

Las cámaras que se habrían tildado el día de la desaparición

Uno de los puntos que más sospechas despierta en la familia es lo que les informaron sobre el funcionamiento de las cámaras municipales de seguridad. “Nosotros buscamos casa por casa cámaras hasta le dábamos ubicaciones por donde habían cámaras a la Brigada de Investigaciones”, aseguró Gonzalo.

De acuerdo a la información que manejan, el problema no es la ausencia de cámaras sino que justamente no captaron a Emanuel. “Ya eso nos empezó a llamar mucho la atención”, indicó Gonzalo y agregó: “Ya que el día 29 cuando mi primo desaparece la última cámara municipal que lo toma se tilda a esa hora nos dijo Fiscalía”.

Según relató el primo del joven encontrado muerto les explicaron que los dispositivos tenían problemas de almacenamiento: la memoria se llenaba y las cámaras se tildaban durante períodos de entre 20 y 30 minutos.

De esta manera, no pudieron reconstruir qué ocurrió después de que caminara por la zona de calles Neuquén y Omar Carrasco, donde lo capta la cámara de un vecino y esa es la última imagen con vida.

La familia también cuestiona que no se hayan solicitado a tiempo todas las cámaras particulares. Algunas grabaciones, explicaron, se borraban automáticamente a las 24 horas o a los cuatro días. “Sentimos que fue mal hecha la investigación”, reclamó.

El 4 de noviembre, según la información que recibió la familia, el celular de Emanuel registró una señal en Plaza Huincul, en un área cercana al Club Pérfora, a la Escuela de Policía y GEOP.

También mencionaron que el teléfono podía registrar actividad vinculada a un juego que utilizaba habitualmente. Sin embargo, indicaron que la Fiscalía no reconstruyó qué sucedió con el dispositivo.

El hallazgo y la imposibilidad de reconocer el cuerpo de Emanuel

El 11 de noviembre, alrededor de las 14, un puestero que recorría el campo en busca de animales encontró un cuerpo. El lugar estaba en la zona de Rankil Co, hacia Picún Leufú, en un sector rural de difícil acceso. Segun la familia, a más de 20 kilómetros de la casa de Emanuel.

El fiscal Federico Cúneo se comunicó telefónicamente con la familia para informarles que habían encontrado una persona fallecida y que necesitaban fotografías de Emanuel, especialmente de sus tatuajes, para intentar identificarlo.

Los familiares pidieron trasladarse hasta el lugar, pero no obtuvieron autorización. Según Gonzalo, les explicaron que no podían acercarse para no entorpecer las pericias. Mientras tanto, las primeras informaciones comenzaron a circular públicamente y hablaban de un cuerpo desnudo y en avanzado estado de descomposición. Luego, el fiscal jefe Gastón Liotard de la II Circunscripción Judicial neuquina, que abarca Cutral Co, Plaza Huincul y Sauzal Bonito indicó que todavia no se podia confirmar la identidad y esperaban cotejar con tatuajes.

En paralelo, la Policía les comunicó que las características físicas y los tatuajes coincidían con los de Emanuel, aunque la identificación debía confirmarse mediante los estudios correspondientes. Ningún familiar pudo reconocerlo personalmente.

“Seguíamos con las dudas y solo confirmaron por llamada que sí era él, pero nunca vimos el cuerpo. Eso nos desesperó más”, contó su primo.

Al día siguiente, la familia decidió trasladarse por sus propios medios hacia la zona para intentar conocer el lugar exacto donde lo habían encontrado. Recorrieron durante horas. A partir de conocer la fisonomía aseguraron que tienen la certeza de que Emanuel no podría haber llegado caminando y solo hasta ese sitio. Para la familia, la explicación oficial no alcanza porque a su vez cuestionan que luego del hallazgo del cuerpo los investigadores no volvieron a realizar rastrillajes.

La hipótesis de un crimen vs. la hipótesis de una muerte natural

La incertidumbre aumentó cuando, antes de comunicarles el resultado preliminar de la autopsia, los fiscales comenzaron a hacerles preguntas sobre la salud mental de Emanuel.

“¿Estaba con algún tratamiento?”, les consultaron. La respuesta fue negativa. Después preguntaron si alguna vez había ido al psicólogo. La familia respondió que sí. Según Gonzalo, fue entonces cuando uno de los fiscales planteó: “Entonces él llegó por sus propios medios al lugar, le agarró un brote psicótico”.

La explicación generó indignación entre los familiares, que sostienen que Emanuel llevaba una vida activa, trabajaba, los vecinos lo conocían porque paseaba perros y no tenía problemas conocidos con otras personas. Para ellos, resulta “imposible” que haya recorrido una distancia tan extensa hasta terminar en un campo, desnudo y sin sus pertenencias.

El viernes, la Fiscalía les comunicó el resultado preliminar de la autopsia: la causa de muerte habría sido una deshidratación. Les informaron que tenía los riñones secos y que no se habían encontrado lesiones de arma de fuego o arma blanca. También les dijeron que no había signos de violencia que permitieran sostener, en esa instancia, la intervención de terceros.

Sin embargo, Gonzalo aseguró que todavía esperan los resultados toxicológicos y el informe definitivo. También mencionó que en una nueva revisión del cuerpo les informaron sobre la presencia de larvas en el cuello.

“Si hubiera llegado solo, ¿dónde está su teléfono, dónde está su ropa, sus documentos?”, se preguntó Gonzalo. Ninguna de esas pertenencias apareció hasta ahora.

La angustia por la entrega del cuerpo

La familia de Emanuel Amadore había convocado a una movilización para este miércoles 18 de noviembre a las 10, frente a la Fiscalía ubicada en calle Juan Julián Lastra, en Neuquén, para reclamar justicia, exigir que se investiguen las circunstancias de su muerte y que les entreguen el cuerpo.

A través de flyers que comenzaron a circular en redes sociales, pidieron el acompañamiento de la comunidad y expresaron: "Esto no puede quedar en la nada. Era un hijo, hermano y sobrino que no merecía terminar así, no nos callemos". Además, llevan como consigna: "Él no se mató, a él lo mataron".

“Nos están haciendo sufrir desde el primer momento. La Justicia no movió un lápiz por Ema y nos siguen haciendo sufrir con la espera de su cuerpo. Solo queremos darle paz”, expresó la familia en el reclamo que compartió con LM Neuquén.

Sin embargo, a primera hora del miércoles por la noche advirtieron: "con la marcha que teníamos programada para este miércoles frente a Fiscalía logramos que el fiscal largue el oficio para entregarnos a Ema".

En tanto, indicaron que no abandonan los reclamos por lo que la marcha se reprogramará para otro día, mientras que "quieren juntar fuerzas para despedirlo" y esperan el anuncio de COPELCO.

Una colecta para pagar un abogado

Para sus familiares, la muerte por deshidratación no explica por sí sola cómo llegó hasta allí ni qué ocurrió durante los días en los que estuvo desaparecido. Por eso insisten en que el caso no puede cerrarse sin investigar cada uno de los elementos que consideran sospechosos.

El primo de Emanuel aseguró que la familia decidió incorporar un abogado porque perdió la confianza en el trabajo realizado por la Policía, la Brigada y la Fiscalía. Consideran que las irregularidades que denuncian deben ser investigadas y que no se puede descartar la intervención de otras personas sin esclarecer primero las circunstancias de la desaparición y el traslado hasta el lugar donde fue encontrado.

En paralelo, sus familiares iniciaron una campaña solidaria para reunir dinero y afrontar los gastos de un abogado que los represente y acompañe el reclamo de justicia.

“Necesitamos tu granito de arena para poder afrontar los gastos de un abogado y seguir adelante en la búsqueda de justicia por la muerte de Ema. Cualquier aporte suma”, difundieron. Quienes quieran colaborar pueden realizar una transferencia a la cuenta a nombre de Enzo Amadore, hermano de Emanuel. Alias: justiciaporemanuel