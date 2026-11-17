El hombre fue hallado sin vida en una habitación consumida por las llamas. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y bomberos.

Una mujere fue imputada por el homicidio de su pareja, cuyo cuerpo apareció en una vivienda incendiada en Mendoza.

Una mujer que sobrevivió al incendio en el que murió ahora es investigada por la Justicia. La causa dio un giro inesperado en las últimas horas y sospechan que el fuego fue provocado para ocultar el crimen.

El hecho ocurrió en una vivienda donde los bomberos encontraron una habitación completamente destruida por las llamas . En el interior estaban el cuerpo de un hombre y los restos de un perro.

Todo comenzó alrededor de las 5.45 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre un incendio en una casa ubicada en el lote 30 del callejón El Indio, en la ciudad de Mendoza.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y bomberos. Al entrar, encontraron al hombre envuelto en llamas. Lograron sofocar el fuego que afectaba su cuerpo, pero el médico del Servicio de Emergencias Coordinado constató que ya había muerto.

¿Fue un accidente o provocaron el incendio para ocultar el crimen?

El incendio había provocado daños totales en una habitación de aproximadamente tres por tres metros. En el ambiente había una cama de dos plazas, un placard con ropa y una ventana orientada hacia el oeste.

Entre los elementos que más impactaron a los investigadores estuvo el hallazgo de un perro que también había muerto calcinado.

La víctima fue identificada como Jorge Gabriel Valdivia y la principal sospechosa es su novia, Rocío Abigail Flores Ortubia. Una de las hipótesis apunta a una discusión previa por una joya de oro que habría desencadenado el episodio.

En un primer momento no estaba claro dónde se había iniciado el fuego ni qué había ocurrido dentro de la casa. Sin embargo, algunos testimonios dispararon nuevas líneas de investigación.

La Justicia imputó a su novia por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja, ensañamiento y alevosía. La investigación está a cargo del fiscal Pablo Fosarolli, quien busca reconstruir qué sucedió antes de que las llamas se propagaran.

Las hipótesis

Durante las primeras medidas en el lugar, los policías entrevistaron a una mujer de 25 años que dijo ser cuñada de la víctima. Según indicó el diario El Sol, la testigo señaló que un hombre de 34 años había ingresado previamente a la propiedad con un bidón de combustible y luego se había retirado.

Ese dato quedó incorporado al expediente y llevó a los investigadores a analizar los movimientos de las personas que habían estado en el lugar.

También fue entrevistada Rocío Flores Ortubia, quien se encontraba en estado de shock y tenía dificultades para aportar información sobre lo sucedido.

Tanto ella como la otra mujer fueron trasladadas a la Comisaría 18ª para realizar los procedimientos correspondientes. En ese momento, Flores Ortubia todavía no estaba detenida por el homicidio. Pero el avance de las medidas judiciales modificó su situación procesal.

Una de las líneas que analizan los investigadores apunta a una posible discusión entre Valdivia y su pareja. El detonante habría sido la disputa por algunos bienes, posiblemente de valor, entre ellos una joya de oro.

De acuerdo con una de las versiones que se investigan, la intención de conseguir esa alhaja para comprar drogas podría haber desencadenado el enfrentamiento. Sin embargo, los investigadores todavía mantienen abiertas distintas posibilidades sobre el móvil del crimen.

La principal sospecha es que Valdivia podría haber sido asesinado dentro de la casa y que después se habría provocado el incendio para intentar ocultar lo ocurrido. Por eso, una de las cuestiones centrales de la causa es determinar si el fuego fue accidental o si alguien lo inició deliberadamente después de la muerte de la víctima.

Quién es la mujer imputada por el crimen

Flores Ortubia, de 33 años, mantenía una relación sentimental con Valdivia desde hacía apenas dos meses. Según trascendió, la mujer registra antecedentes por otros hechos y ya estaba en la mira de los investigadores por otro crimen.

Por su parte, la víctima tenía una denuncia por violencia de género, aunque correspondía a una relación anterior y no al vínculo que mantenía con la ahora imputada.

La mujer quedó formalmente acusada por homicidio agravado por la relación de pareja, ensañamiento y alevosía, una calificación penal que contempla penas de prisión perpetua.