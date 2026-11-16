Familiares del joven hallado en estado de descomposición reiteraron sus dudas sobre su extraña muerte

En una carta abierta difundida a través de las redes sociales, los allegados al hombre de Cutral Co que fue hallado en un campo, no ocultaron su malestar por la investigación que realizó la fiscalía.

Más allá de los resultados preliminares de la autopsia realizada a Emanuel Amadore , donde se descarta una muerte violenta, sus familiares insisten en plantear interrogantes sobre cómo llegó al lugar donde fue hallado y, además, cuestionan el desarrollo de la investigación desde su desaparición.

La familia del hombre de 25 años que fue hallado muerto el miércoles pasado en un campo ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Plaza Huincul decidió hacer público su malestar por la investigación del hecho y publicó en redes sociales una extensa carta donde plantea múltiples preguntas.

Sobre el día de la desaparición, el 29 de octubre, indicaron que “ Emanuel David Celestino Amadore sale de su casa a las 7:25 para ir al trabajo, tenía que pasarlo a buscar su papá a las 7. Como nunca llegó, Ema se va caminando vestido con mameluco azul y botines marrones, llevaba celular y billetera (visto también en la cámara del vecino saliendo de la casa de su tía)”.

Muy molestos con la investigación posterior a la desaparición, resaltaron que “se le pidió a la justicia hacer su trabajo y revisar cámaras municipales, pedir cámaras a los vecinos, recorrer el trayecto que Ema pudo haber hecho. Toda información que tenía la justicia era de la familia. No obstante, nos dicen que entienden la desesperación, pero es mejor que no vayamos nosotros a pedirles cámaras a los vecinos, porque después van ellos y los vecinos se molestan, y hacemos doble trabajo”.

En tanto, tras el hallazgo del cadáver, los familiares hacen hincapié en el diálogo con el fiscal encargado de la investigación y las dudas que les surgen ante las respuestas que les brindó. “En el momento que dijimos que una vez fue al psicólogo, la respuesta del fiscal fue: ‘Entonces, él llegó por sus propios medios a ese lugar, seguramente tuvo un brote psicótico o depresión, porque en el lugar no había rastros de que alguien lo haya arrastrado, no habían rastros de motos, solo había pisadas de pies descalzos’. Dando a entender que él se fue solo caminando desnudo y se dejó morir en el medio del campo”, indicaron.

"Se cierra la causa"

Finalmente, los familiares de Amadore hicieron un repaso del encuentro con el fiscal cuando se conoció el resultado de la autopsia y el cierre de la causa frente a los resultados. “Se reúne la familia y el fiscal e informan que murió por muerte natural, por deshidratación. Tenía secos los riñones, al empezar con los síntomas de deshidratación, él comienza en un estado de brote psicótico, el cuerpo pide sacarse la ropa, deambula desnudo, su cuerpo estaba quemado por el sol, está en descomposición, no tenía signos de violencia, ni herida con arma de fuego o arma blanca. Falta el examen toxicológico y analizar las larvas para saber cuándo murió. Al no haber un homicidio, ningún tercero (involucrado), se cierra la causa”, precisaron.

fiscalia tribunales Claudio Espinoza

"Pero estamos desesperados por que esto no fue muerte natural", afirmaron. Amadore fue hallado en un campo ubicado entre Plaza Huincul y Picún Leufú, en un paraje que se conoce como Rankil Co. Debido a la descomposición del cuerpo, la autopsia no se pudo realizar de inmediato y el informe se conoció recién en el cierra de la semana que pasó.

"Nos están haciendo sufrir"

Este domingo, los familiares, seguían aguardando la entrega del cuerpo. Al respecto, enfatizaron su dolor y manifestaron que "nos están haciendo sufrir desde el primer momento que la justicia no movió un lápiz por Ema y nos siguen haciendo sufrir con la espera de su cuerpo. Solo queremos darle paz”.