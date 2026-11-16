Conmoción en el fútbol argentino: murió un jugador de 17 años tras recibir un golpe en un partido

El adolescente fue operado de urgencia pero su cuadro no mejoró. Su muerte fue confirmada en las últimas horas.

Gran pesar se generó en el fútbol argentino tras conocerse la muerte del futbolista Abel Núñez . El joven de 17 años que integraba las inferiores del Fútbol Club Ezeiza recibió un fuerte golpe en la cabeza durante un partido del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El episodio ocurrió el jueves por la tarde en el complejo del Club Atlético La Sonia, ubicado en José C. Paz , durante un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata, que enfrentaba a equipos de las zonas C y D frente a Deportivo Muñiz.

Según reveló Infobae, el futbolista categoría 2008 recibió de lleno un pelotazo en la cabeza tras un rechazo y cayó al campo sin reacción. Rápidamente fue atendido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. El partido fue suspendido de inmediato, al igual que el de Sexta División, que debía disputarse a continuación.

Núñez fue operado, pero su cuadro no mejoró. Incluso su club había hecho una cadena de oración para pedir por su pronta recuperación.

"Está atravesando un momento muy difícil, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que requirió una intervención quirúrgica. Invitamos a toda la comunidad del club, familias, jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y amigos a sumarse a esta cadena de oración, enviándole toda la energía positiva y las fuerzas necesarias para salir adelante", indicaron.

"Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones"

Luego, su muerte fue confirmada este domingo por el equipo Nueva Estrella, quienes suspendieron sus encuentros previstos durante la jornada.

"Con profundo dolor, desde el Club Nueva Estrella informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy, debido al fallecimiento de Abel", indicaron. "Siempre estarás presente. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones", escribieron en las redes sociales del equipo.

"Hoy el fútbol queda en un segundo plano"

Al mismo tiempo, desde FC Ezeiza realizaron un comunicado para despedirlo. "Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar".

"Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida. Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia", expresó la entidad.

Los comentarios se llenaron de mensajes apoyando a las instituciones y seres queridos del futbolista. Argentinos, rival de Nueva Estrella, también transmitió sus condolencias.

"La Asociación Atlética Argentinos Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, jugador de Nueva Estrella. Acompañamos al club, a la familia y a sus seres queridos en este difícil momento. El partido a disputarse esta noche queda suspendido", expresaron.

En tanto que desde la cuenta de la comunidad de hinchas de Nueva Estrella despidieron al joven futbolista con un sentido mensaje: "Una noticia que nos parte al medio a todos, te vamos a extrañar Paraguay querido".